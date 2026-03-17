Milli Eğitim Bakanlığı ve Telsim iş birliğinde düzenlenen Telsim Freezone 12. Liselerarası Müzik Yarışması’nın finali 9 Nisan Perşembe günü Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.

Bu yıl 26 okulun katılımıyla gerçekleşecek yarışmada, 12 kategoride toplam 18 ödül sahiplerini bulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa bölgesi olarak yarışmaya katılacak olan Değirmenlik Lisesi, Esin-Leman Lisesi, Levent College, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Türk Maarif Koleji ve Yakın Doğu Koleji final günü için hazırlıklarını tamamladı.

Değirmenlik Lisesi Müzik Öğretmeni Ceren Müezzin, Vodafone Freezone Liseler arası müzik yarışmasının öğrenciler için çok büyük bir şans olduğunu belirterek, “Bu yarışmayı sadece bir sahne olarak görmüyorum; benim için orası gençlerin kendi seslerini buldukları bir dönüm noktası.” dedi.

Esin-Leman Lisesi Müzik Öğretmeni Sevim Kurtbay da müziğin, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya koydukları, özgüvenlerini güçlendirdikleri ve birlikte üretmenin değerini deneyimledikleri güçlü bir gelişim alanı olarak değerlendirdi.

Levent College Müzik Öğretmenleri Ali Akçaylı ve Mustafa Selçuk Ünal ise, Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nın öğrencilerin hayatlarında ve gelecek planlamalarında önemli etkileri olduğuna inanç belirterek, “Hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyim olan bu coşkulu yarışma, geriye dönüp baktıklarında öğrencilik yıllarından hafızalarına kazınan en güzel anıları arasında yer alıyor" dedi.

Türk Maarif Koleji Müzik Öğretmenleri Emine K. Sakarya ve Emine Ferit de, yarışmanın gençlere profesyonel bir sahnede yeteneklerini sergileme fırsatı sunduğunu ifade ederek, “Her yıl olduğu gibi bizler de Türk Maarif Koleji olarak yarışmada “TMK BAND” olarak sahne alacağız. Okulumuzda devam eden yoğun akademik programın yanı sıra, orkestra çalışmalarımızı özenle ve keyifle sürdürüyor ve 9 Nisan’ı heyecanla bekliyoruz.” dedi.

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Müzik Öğretmeni Gizem Esendağlı ise, öğrencilerin yarışmaya büyük bir motivasyonla hazırlandığını belirterek, “Atölyelerden çıktık, notalarla buluştuk! Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi olarak Telsim FreeZone sahnesinde olacağımız için çok heyecanlıyız. Müziğin sesini hep birlikte yükseltecekleri tüm okullara başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Koleji Lefkoşa Müzik Öğretmenleri Seda Zilan ve Doğa Geceyatmaz ise, “Çok emek vererek çalıştığımız yarışma, bizler için sadece bir yarışma değil; müziğe olan ilgiyi, emeği ve yeteneği bir araya getiren değerli bir platform" dedi.