Apple’ın 2016 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri, satış başarısıyla dikkat çekmişti. Ancak bazı kullanıcılar, "loop disease" olarak adlandırılan ve ses sorunlarına yol açan bir teknik arızayla karşılaşmıştı. Telefon görüşmelerinde sesin gitmemesi, hoparlör simgesinin griye dönmesi gibi problemler, kullanıcıları mağdur etmişti.

Bu sorun nedeniyle Apple’a yıllar önce dava açılmış ve teknoloji devi, geçen yılın başında 35 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Son gelen bilgilere göre, ABD’deki mağdur kullanıcılara tazminat ödemeleri başladı. Kullanıcılar ortalama 200 dolar (yaklaşık 7180 TL) alırken, bazı ödemelerin 350 dolara (yaklaşık 12.500 TL) kadar çıkabileceği belirtiliyor.

APPLE HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEDİ

Ancak tazminattan yalnızca ABD’de dava sürecine katılan kullanıcılar faydalanabilecek. Apple, 35 milyon dolarlık ödemeyi kabul etmesine rağmen herhangi bir hata ya da sorumluluk kabul etmedi. Üstelik bu tutarın büyük kısmının avukatlara gideceği ifade ediliyor. Yine de mağdur kullanıcılar için yıllar sonra gelen bu ödeme bir nebze de olsa teselli olacak gibi görünüyor.