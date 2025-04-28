Bu hafta, 1-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST KKTC öncesinde, TEKNOFEST ateşinin ilk meşalesi Yakın Doğu Üniversitesi’nde yakıldı. TEKNOFEST Drone Şampiyonasının 1. Etabı, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde, NEU Event Park ev sahipliğinde tamamlandı. İki gün süren ilk etap yarışların kazananları ise ödüllerini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile aldı.

Yürütücülüğünü STM’nin üstlendiği yarışmada bireysel pilotlar, FPV (First Person View) sistemli yarış droneları ile mücadele etti. Yarışmada Türkiye’nin dört bir yanından gelen 32 sporcu, FPV (First Person View) sistemli yarış dronelarıyla “Savaşan İHA” ve “Serbest Görev İHA” kategorilerinde kıyasıya yarıştı. Hız, çeviklik ve teknolojinin buluştuğu yarışların ardından düzenlenen ödül töreni ile başarılı pilotlar ödüllerine kavuştu.

NEU Event Park’ta düzenlenen ödül törenine; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören ve pek çok öğrenci katıldı. Törenin açılış konuşmalarını ise Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gerçekleştirdi.

Zirveye uçan pilotlar ödüllerini aldı!

Yarışmanın ardından düzenlenen ödül töreninde, başarılı pilotlar ödüllerine büyük bir coşkuyla kavuştu. Yarışmada; Hüseyin Ablak birinci olurken, Ahmet Furkan Yavuz ikinci, Emirhan Aydın İzci ise üçüncü oldu. Yarışmacılar ödüllerini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın elinden aldı. Ayrıca tüm yarışmacılara başarılarını simgeleyen madalyalar takdim edildi.

Ersin Tatar: “Doğu Akdeniz’de ve Mavi Vatan’da bağımsız bir Türk Devletinde, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali gerçekleştiriliyor.”

TEKNOFEST KKTC vesilesiyle ülkeye gelen katılımcıları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar önderliğinde 6 aydır süren hazırlıkların ardından festivalin, Drone Yarışması’yla resmen başladığını belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 3 Mayıs’ta festivale katılacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Doğu Akdeniz’de ve Mavi Vatan’da bağımsız bir Türk Devletinde, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali gerçekleştiriliyor” dedi.

Türkiye’nin milli savunma sanayisinde başarılı firmalarının da katılımının önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, büyük Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığının, özgürlüğünün ve hürriyetinin bir ifadesidir. Festivalin ülkemizde gerçekleştirilmesi çok önemli ve değerlidir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bilime, teknolojiye ve inovasyona öncülük eden Yakın Doğu Üniversitesi’nin . TEKNOFEST Drone Şampiyonasının 1. Etabı organizasyonuna ev sahipliği yapmasının, KKTC’nin uluslararası arenadaki prestijine önemli katkı sunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yenilikçi vizyonunun ülke gençliği için ilham verici bir rol üstlendiğini ifade etti.

Elvan Kuzucu Hıdır: “Bu festival ile gençlerimizin bilime, teknolojiye ve inovasyona olan ilgisi daha da artacak.”

TEKNOFEST’in iki ülkenin bağlarını kuvvetlendirmesi ve KKTC’deki bilim ve teknoloji faaliyetlerinin genişleyebilmesi adına önemli bir fırsat olduğunu belirten Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır “Bilim Lefkoşa etkinliğiyle bu alanda ilk tohumları atmıştık; şimdi ise TEKNOFEST sayesinde bu tohumların filizlenip meyve verdiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu festival ile gençlerimizin bilime, teknolojiye ve inovasyona olan ilgisi daha da artacak. Festivalimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, Türkiye’ye ve tüm Türk Devletleri’ne hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



