Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2025 hazırlıklarına ilişkin bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Tatar, organizasyonun KKTC’ye taşınması önerisini geçmişte Selçuk Bayraktar’a sunduğunu ve çalışmaların başlamış olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bayraktar’a teşekkür eden Tatar, ekibe başarılar diledi.

KKTC’nin bir üniversite adası olduğuna ve iklim koşullarının organizasyon tarihlerini şekillendireceğine değinen Tatar, bu etkinliğin ekonomik yapıya ve verilen mücadeleye önemli katkılar sağlayacağını belirtti. “Anavatan ve Yavruvatan’ın geleceğe güçlü adımlarla yürümesi hedefimizdir” dedi.