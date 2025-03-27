Lapta’da Eylül ayında 16 yaşından küçük kız çocuğuna tecavüz suçundan yargılanan yeğenine evini açarak yardımcı olduğu şikayeti ile tutuklanan 60 yaşındaki Cumali Avşar, teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Geçmiş yıllarda da Lefkoşa’da benzer suçlardan teminata bağlanan Avşar, kız çocuğunun şikayeti doğrultusunda tutuklandı.

Lapta Polis Karakolunda görevli polis memuru, zanlının ’16 yaşından küçük çocuğun cinsel dokunulmazlığı’ suçundan tutuklandığını söyledi.

Güney, zanlının 17 yaşındaki yeğeninin Eylül ayında 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz suçu işlediğini ve bu suçu zanlı Avşar’ın evinde işlediğini kaydetti. Müştekinin şikayeti doğrultusunda zanlının tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, benzer suçlardan askıda davası olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Evren Mürsel, zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak 20 bin Türk Lirası nakit KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 100 bin TL kefalet senedi imza ederek, yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi.