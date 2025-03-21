TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Başbakan Ünal Üstel’in imza koyacağı Anlaşma, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün 14.30’da düzenlenecek törenle yapılacak.

Cenevre’deki Kıbrıs zirvesinin ardından Ankara’ya geçen Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da temaslarını sürdürüyor.

Başbakan Ünal Üstel’e Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile üst düzey bürokratlar da eşlik ediyor.