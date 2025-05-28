Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yarın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme saat 10.00'da yapılacak.

Tatar, adaya hafta sonu gelen Holguin ile pazartesi günü de bir araya gelmişti.

Holguin, liderlerle görüşmesinin ardından dün de liderlerin temsilcileri Güneş Onar ve Menelaos Menelau ile toplantı yaptı.

Adadan 31 Mayıs’ta ayrılması beklenen Holguin yeni oluşturulan İki Toplumlu Gençlik Komitesi’yle de görüşecek.