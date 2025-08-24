Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan iş birliği protokolleri ile son 3 yılda yapılan yatırımlar sayesinde ülkede refahın arttığını kaydetti; engelli ve yaşlı gibi dezavantajlı grupların refahının artması için de çalışmalar olacağını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Türkiye ile KKTC’nin geleceğinin bir olduğunu vurguladı; Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna ve KKTC’nin kalkınmasına destek belirtti; siyasi istikrarın öneminin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ortak basın açıklaması yaptı.

Taraflar arasında gerçekleşen basına kapalı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı makamında yapılan basın toplantısında; Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.

-Tatar: “Ülkede siyasi istikrar var”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sözlerine, KKTC’ye verdikleri desteklerden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkür ederek başladı. “Bu halk ambargo ve izolasyonlar altındadır.” diyen Tatar, bu durumun çeşitli sektörlerde yarattığı zorluklardan bahsetti.

Ambargoların spor alanındaki etkilerine ve Kıbrıslı Türk gençlerin spordaki başarılarına da işaret eden Tatar, “Biz bu engelleri Türkiye üzerinden aşmaya çalışıyoruz.” diye konuştu. Tatar, ülkenin bir bilişim adası olacağını da söyledi.

Ülkede siyasi istikrar olduğunu söyleyen ve bu nedenle hükümet ortaklarını kutlayan Tatar, uzun zamandır ilk kez bir hükümetin bu kadar uzun soluklu olduğunu, bu durumun da KKTC’nin gelişmesine katkı sağladığını anlattı.

Kıbrıs sorununa ilişkin görüşmelerde ortaya koyduğu “direk ticaret, direk temas, direk uçuş” şartını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda engellerin aşılamadığını söyledi. Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni mal mülk konularında attığı adımlardan dolayı eleştirdi. “Rum tarafı bizin egemenliğimizi kabul edemiyor. Bu nedenle resmi müzakere sürecine geçilemiyor.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türk tarafının temastan kaçmadığını, iki tarafın da faydasına olabilecek konularda iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

-Yılmaz: “Türkiye ile KKTC’nin geleceği bir”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise iki günlük KKTC temaslarında çeşitli faaliyetler ve toplantılar yaptığını anlattı; bugün lansmanı yapılan e-Devlet uygulamasının hayırlı olmasını diledi.

Türkiye ile KKTC’nin geleceğinin bir olduğunu vurgulayan Yılmaz, Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna ve KKTC’nin kalkınmasına destek belirtti. Siyasi istikrarın öneminin altını çizen Yılmaz, KKTC’de oluşan siyasi istikrarın ve Türkiye ile yürütülen yakın iş birliğinin kendilerinin çalışmalarına da hız kazandırdığını belirtti.

Sağlıkta standardı yükseltme hedefini ortaya koyan Yılmaz, ülkenin bilişim adası olmasının önemine de değindi ve Tatar’ın gayreti ile TEKNOFEST’in adaya geldiğini anlattı. Yılmaz, izolasyonlara verilebilecek en önemli yanıtlardan birinin KKTC’yi bilişim adası yapmak olduğunu kaydetti.

KKTC Hükümeti’nin Türk Telekom ile imzaladığı protokolün çok önemli olduğunu söyleyen Cevdet Yılmaz, bu sayede kısa sürede fiber altyapısının hazır olacağını kaydetti. Yol projelerine de değinen Yılmaz, “Yıllardır bekleyen projeler hayata geçirildi.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, “Manipülasyonlara prim vermeden yola devam etmek gerekiyor… Kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun.” dedi.