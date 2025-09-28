Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM’de kabul edilen Kıbrıs Türk halkının "İki Devletli Çözüm" siyasetini destekleyen tezkerenin, Cumhuriyet Meclisi'nde de oy birliğiyle kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

Tatar, “Bizim yürüttüğümüz siyaset en doğru siyasettir. Geleceğimiz ve güvenliğimiz için önemli tarihi bir adımdır. Türkiye tarafından desteklenen geri dönüşü olmaması gereken bir siyasettir” dedi.

Tatar, son 5 yıldır müzakerelerde paradigma değişikliğine gittiklerine dikkati çekerek, federal temelli çözüm arayışından görüşmelerin artık ayrı iki devlet odaklı olarak yürütmelerinin KKTC’nin zeminini güçlendirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üçlü görüşme sonrasında Türk Evi’nde basın toplantısı düzenledi.

Tatar, toplantıda yaptığı konuşmasında, sürece verdiği destekten dolayı BM Genel Sekreterine teşekkür etti.

Tatar, iki devletin iş birliğine dayalı çözüm önerisine dayanan yeni siyaseti BM ve diğer tüm muhataplara anlattıklarını söyledi.

Kıbrıs’ta eşitlik temelinde, iki devletli çözümün tek yol olduğunu vurgulayan Tatar, “çözüme muhtaç” durumda olmadığını, devletine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğine sahip Kıbrıs Türk halkının, devleti çatısı altında güvenle yürüdüğünü kaydetti.

Tatar, Kıbrıs’ta federasyon çatısı altında çözüm arayışının sona erdiğine işaret ederek, Kıbrıs’ta iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni sınır kapılarının açılması için Rum tarafının adım atmadığını, ve iş birliğine yanaşmadığını anlattı.

Rum tarafına yangında destek önerdiklerini ancak bunun bile kabul edilmediğini ifade eden Tatar, iş birliğinin önemine işaret etti.

“Barış ve istikrar” diyen Rum tarafının sürekli silahlandığına işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının bundan rahatsız olduğunu söyledi.

Görüşmelerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İsrail ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde aşırı silahlanmaya gittiğini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e aktardıklarını belirten Tatar, “Elbette bu aşırı silahlanma adada tehlikeyi artırıyor, daha fazla gerilime ve tedirginliğe neden oluyor.” ifadesini kullandı.

Rumların, Kıbrıs Türk halkının her alandaki adımlarını, hatta hellim ihracatını bile engellemek için adım attığını ifade eden Tatar, yapıcı öneriler ve temaslara büyük önem veren Türk tarafının iki devletin iş birliğine dayalı açılımlar yapmak istediğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Tatar, çağrının tarihi öneme sahip olan Erdoğan’ın BM’de yaptığı KKTC'nin tanınması çağrısının gururları olduğunu söyledi.

Bu çağrının KKTC’nin zeminini daha da güçlendirdiğini belirten Tatar, TBMM’nin bu çağrıya ve KKTC’ye verdiği güçlü desteğe de dikkati çekti. Bu desteğin KKTC Meclisi iradesine de yansıtılma zamanı geldiğini ifade eden Tatar, iki devletli çözüm siyasetine destek veren tezkereyi Meclis'te oy birliğiyle geçirme zamanı geldiğini kaydetti .

Tatar, “Kıbrıs Türkü artık bu paradigma değişikliği ile bir aktör olmuştur. Evet şimdiye kadar (müzakerelerde) taraftı ama aktör olamamıştı. Şimdi artık KKTC’nin gerçekleri dünyaya anlatılmıştır.” diye konuştu.

Halen tanınmaması söz konusu olsa bile KKTC’nin birçok ülke ile ticareti olduğuna, birçok ülkeden turist ve öğrenci geldiğine dikkati çeken Tatar, “Artık sistem öylesine oturdu ki bu kurumsal yapıyı kimse kolay kolay bozamaz. Güney Kıbrıs’ın, Kuzey Kıbrıs üzerinde hiçbir yetkisi yoktur.” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum liderin BM’deki açıklamalarını da eleştirerek, egemenlikten, devletten, Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Tatar, çözüm için ortak zemin bulunana kadar iki devletin enerji başta olmak üzere her alanda işbirliği yapabileceğini, toplumların günlük yaşamlarına olumlu katkı sağlayabileceklerini kaydetti.