Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül töreni ile ödüllendirdi. Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerin tarafından tüm liglerde 2024-2025 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlenirken, başarılı antrenörlere “Gala Gecesi” düzenleyerek ödüllerini verdi.

Lefkoşa The Paradise Park’ta muhteşem bir ortamda ilk kez gerçekleştirilen ödül töreninde Baran Ünalmış’ın sunumu ile 2024-2025 futbol sezonunda yılın başarılı antrenörleri “Gala Gecesinde” ödüllerini aldı. Antrenörler Derneği başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyeleri göreve geldikleri günden beri birçok farklı organizasyonlar, etkinliklerle fark yaratmaya devam ederken, yönetim tarafından ilk kez dernek lokali dışında Lefkoşa The Paradise Park’ta farklı bir ortamda “Gala gecesinde” yılın başarılı antrenörleri ödül töreni yemekli olarak ilk kez düzenlenmiş olduğu ödül töreni sonrasında sezon finali ile sezonu da tamamlamış oldu.

KATILIMCILAR

Lefkoşa The Paradise Park’ta gerçekleştirilen yıl sonu başarılı antrenörler ödül törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, 1. Başkanvekili Oktay Çocuk, Eğitim Üst Kurulu başkanı Hüseyin Ekmekçi, Futbol Kulüpler Birliği başkanı Aytaç Karavezirler, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Necati Özsoy, Gönyeli-Alayköy Belediye başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye başkanı Fırat Ataser, Başbakanlık Spor Dairesi Dış İlişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri, “Futbol Ailesi” içerisinde yer alan yetkililer, spor şefleri ve spor yazarları katıldı.

KONUŞMACILAR

Lefkoşa The Paradise Park’ta Baran Ünalmış’ın sunumu ile gerçekleştirilen “Yılın Başarılı Antrenörleri” ödül töreninde açılış konuşmasını Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu yaparken, Kulüpler Birliği başkanı Aytaç Karavezirler, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Necati Özsoy, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye başkanı Fırat Ataser, Başbakanlık Spor Dairesi Dış İlişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ödül gecesinde kısa konuşma yaptı.

ÖDÜLLER

Konuşmaların ardından yılın başarılı antrenörlerine ödülleri KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, 1. Başkanvekili Oktay Çocuk, Eğitim Üst Kurulu başkanı Hüseyin Ekmekçi, Futbol Kulüpler Birliği başkanı Aytaç Karavezirler, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyesi Soydan Sakallı, Gönyeli-Alayköy Belediye başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye başkanı Fırat Ataser, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Dayı, Ahmet Ogan, Hişam Tarazi, Mustafa Piro, Caner Oshan, Hasan Kargılı, Derviş Dağman, Ahmet Dedekorkut, Kemal Yürekli, Ercan Atasay, Hasan Özkan, Sabri Deniz, Latif Sakar, Tanju Karakaş, Hüseyin Dorak, Hocaların hocası teknik direktör Nurettin Tüzel tarafından verildi.

TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’ne sponsor olan, maddi ve manevi katkı ve destek olan kurum kuruluş ve firmalara teşekkür plaketleri taktim edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediye başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye başkanı Fırat Ataser, Tekin Birinci, China Bazaar direktörü Ahmet Zaifoğlu, Adidas, Sports Market (Ali Oraloğlu) sorumlusu Yusuf Metinser, Uhlsport (Emre Perçinci), EM Sports (Mehmet Çil) sezon boyunca yapmış oldukları sponsorluklardan dolayı teşekkür plaketleri taktim edildi.