BTM Ligi ekiplerinden Taşkent Spor Kulübü’nün kullandığı çim sahanın ışıklandırma çalışmaları Dikmen Belediyesi tarafından tamamlandı.

Dikmen Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlanan çimlendirme ve çevreleme çalışmaları sonrasında son olarak ışıklandırma çalışmalarının tamamlanmasıyla akşam saatlerinde gençlerin çim sahada antrenman yapması sağlandı.

Konuyla ilgili Dikmen Belediyesi’nden şu paylaşım yapıldı:

“Taşkent futbol sahasındaki çalışmalarımızı tamamladık

Işıklandırma sisteminin de devreye girmesiyle birlikte gençlerimiz artık akşam saatlerinde de çim sahada antrenmanlarını sürdürüyor.

U17 ligine hazırlanan gençlerimize başarılar diliyor, çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğimizi vurguluyoruz.

Tüm engellemelere rağmen halkımıza hizmet için çalışıyor ve çalışmaya devam ediyoruz.

Yeni sahamız tüm Taşkent köyüne hayırlı olsun!”