Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, uyguladıkları doğru destekler ve tarım sigortası kapsamının genişletilmesi sayesinde tarımsal üretimin büyüdüğünü belirtti.

Büyükbaş hayvancılıkta verimliliği arttırma politikalarıyla 2023’te 64 bin olan büyükbaşın 2024’te 72 bine çıktığını belirten Çavuş, büyükbaş süt rekoltesinde de yüzde 9.5 büyüme kaydedildiğini söyledi.

Küçükbaş sayısının 2023’te 330 bin olduğunu, doğru desteklemelerle 2024’te 420 bine çıktığını, Süt Endüstrisi Kurumu tarafından toplanan küçükbaş süt miktarında da yüzde 10.5 artış yaşandığını kaydeden Çavuş, bu büyümeyi, girdi maliyetlerini düşüren ve verimliliği arttırmayı teşvik edici politikalarla sağladıklarını belirtti.

Yaş sebze için geçmişte sadece yılda bir kez destek verildiğini bunu ikiye çıkardıklarını belirten Çavuş, fide desteğini getirerek kayıtlılığı arttırdıklarını, 2024’te açıkta yetiştirilen yaş sebze ekim alanının bin 400 dönüm artarak 5 bin dört yüz dönüme çıktığını belirtti.

Hüseyin Çavuş şöyle dedi:

“2022’de 2800 ton domates ithal edildi, 2023’te 2200 ton, 2024’te 608 ton ithal ettik. Bu da üretimi doğru desteklerle büyütüp sürdürülebilir bir yapı getirdiğimizi gösteriyor. Bu büyüyen üretimi de sigorta kapsamını genişleterek garanti altına aldık”

Patates konusuna da değinen Çavuş, “2022’de 360 ton, 2023’te 500 ton, 2024’te 600, bu yıl 750 ton ekilecek. Burada da büyüme var. Bu da doğru destekleme politikası sayesinde oldu. Akaryakıta daha doğru bir destek getirdik. Gübreye ve alan bazına doğru destek veriliyor. Yüzde yüzün üzerinde bir büyüme var” dedi.

Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden de Güney’e sanayi tipi patates ihracatı yapıldığını kaydeden Çavuş, 2024’te 250 ton patates ithal etme nedenin, hava sıcaklıklarının aşırı yüksek oluşuna bağlı olarak mantar hastalığının baş göstermesi ve bu nedenle rekoltenin düşük olması olduğunu anlattı.

Tropikal ürün olarak sayılan avakado, ejder meyvesi, mango ve muza destek vermeye başladıklarını belirten Çavuş, bir yıl içerisinde tropikal ürün plantasyonunun (tek tip ürün ekili geniş alanlar) 300 dönüme çıktığını belirtti.

Narenciyede alan bazlı desteği ve gübre desteklerini güncellediklerini, Türkiye’den gelen suyun verildiği bahçelerin 14 bin dönümden 20 bine çıktıklarını kaydeden Çavuş, bu çalışmalarla 34 bin olan narenciye alanının 43 bine çıktığını belirtti.