Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Dünyası Derneği (ASİAD) tarafından organize edilen “Türk Dünyası Başarı ve Onur Ödülleri” kapsamında “KKTC – Türk Dünyası Onur Ödülü”ne layık görüldü.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, İstanbul Bostancı Dedeman Hotel’de dün akşam gerçekleştirilen törende, Bakan Çavuş’a ödülünü ASİAD Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya takdim etti. Türkiye ve çeşitli Türk devletlerinden seçkin iş insanları, siyasetçiler, akademisyenler, kültür ve sanat temsilcilerin katıldıkları törende, Türk dünyasında ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda başarı gösteren kişi ve kurumların onurlandırıldıkları belirtildi.

Çavuş törende yaptığı konuşmada, Türk devletleri arasındaki ortak çalışmaların önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Türk dünyasının ortak hedeflerle ilerlemesi, üretimde dayanışmanın artması ve sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi hepimizin ortak sorumluluğudur. KKTC olarak her platformda bu iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz. Tarım ve doğal kaynaklar alanında atacağımız her adım, hem ülkemiz hem de Türk dünyası için sürdürülebilir bir gelecek inşa edecektir.”

Açıklamada, Çavuş’un etkinlik boyunca Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve diğer Türk devletlerinden gelen temsilcilerle de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.