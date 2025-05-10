Çavuş, mesajında, “Gerçek engel; görmezden gelmek, anlamamak ve dışlamaktır. Kalpten bir anlayışla, hep birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yoktur” dedi.

Engelli bireylerin hayatın her alanında hak ettikleri yeri alabilmelerinin, yalnızca bireysel değil, toplumsal bir bilinç meselesi olduğuna işaret eden Çavuş, her insanın, doğuştan sahip olduğu haklarla yaşaması, fiziki, sosyal ve ekonomik engeller karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğine işaret etti.

“Engelli olmak, bir sınırlılık değil; toplumun dayanışma, anlayış ve eşitlik temelinde yeniden şekillenmesi için önemli bir hatırlatmadır” diyen Çavuş, mesajında şunları kaydetti:

“Hep birlikte kuracağımız erişilebilir bir yaşam, yalnızca engelli bireyler için değil, herkes için daha kapsayıcı bir geleceğin anahtarıdır.

Bu hafta vesilesiyle, engelli bireylerin karşılaştığı engellerin farkında olmalı; bu engelleri kaldırmak adına üzerimize düşeni kararlılıkla yerine getirmeliyiz. Eğitimden istihdama, ulaşımdan sosyal yaşama kadar her alanda fırsat eşitliğini gözetmek, gerçek bir toplumsal dönüşümün temelini oluşturur.

Hayatın içinde birlikte var olduğumuzu unutmadan, engelli bireylerin sesi olmak, onların yanında durmak ve onları güçlü kılacak politikalar üretmek hepimizin ortak görevidir.

Engelliler Haftası’nda, tüm engelli bireylere ve onların yaşamlarını sevgiyle büyüten ailelerine içten şükranlarımı sunuyor; barışın, dayanışmanın ve umudun hâkim olduğu bir yaşam diliyorum.”