KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümetinin iktidarda olduğu 21 Nisan 2003'te, Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü toplantıda aldığı ve dünyada yankı yaratan üç sınır kapısının serbest geçişlere açılmasıyla ilgili kararın üzerinden 23 yıl geçti.

Kıbrıs'ta, 1974'ten 2003’e kadar, Ledra Palace, Beyarmudu ve Akyar sınır kapılarından çok sınırlı olarak geçişler yapılabiliyorken, milat niteliği taşıyan kararın ardından karşılıklı geçişlere başlandı.

Ülkede ilk karşılıklı geçişler, 23 Nisan 2003 tarihinde adını tarihi Ledra Palace Otel’den alan Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan gerçekleşti. Kıbrıslı Türklerin ve Rumların büyük çoğunluğu 'karşı' tarafa geçiş fırsatını ilk kez o günden sonra buldu.

İlk etapta hem yaya hem de araç geçişine olanak sağlayan Ledra Palace Sınır Kapısı, 10 Mayıs 2003’te Metehan'daki kapının açılmasıyla, sadece yaya geçişlerine izin verilen bir kapı olarak düzenlendi.

Ledra Palace Sınır Kapısı’nın ardından 2018’e kadar belirli aralıklarla 8 kapı daha açılırken, şu anda toplamda 9 kapıdan karşılıklı geçişler yapılabiliyor.