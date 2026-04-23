Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Şubesi, Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren su ürünleri depo ve perakende satış yerlerinde denetim yaptı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde görevli veteriner hekim ve zabıta ekiplerinin katılımıyla işletmeler; “hijyen koşulları, depolama şartları, ürünlerin etiketlenmesi, çalışanların sağlık karneleri, haşere ve zararlı kontrol uygulamaları ile yürürlükteki mevzuata uygunluk” açısından kontrol edildi.

Denetimlerde gıda olarak tüketime uygun olmadığı tespit edilen dört kilogram balık, imha edildi. Ayrıca çalışanlarının sağlık karnesi bulunmayan işletmelere de Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı. Tespit edilen diğer eksikliklerin giderilmesi amacıyla işletmelere uyarılar yapılarak süre verildi.

Açıklamada, su ürünlerinin güvenilir ve sağlıklı şekilde tüketiciye ulaştırılmasına yönelik denetimlerin ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde kesintisiz olarak sürdürüleceği vurgulandı.