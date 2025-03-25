ARUCAD’tan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ın kültürel mirasını genç sanatçıların bakış açılarıyla yeniden yorumlamayı hedefleyen yarışmaya KKTC üniversitelerinde eğitim gören 18 yaş üstü öğrenciler başvuruda bulundu. Tuncer Bağışkan’ın Osmanlı dönemi mimarisi ve taş işçiliği üzerine yaptığı derinlemesine araştırmalarıyla Kıbrıs kültürüne kazandırdığı değerleri hatırlatmayı amaçlayan yarışma, seramik ve fotoğraf kategorilerinde düzenlendi.

-Seramik Kategorisinde Güzel Yusupova birinci oldu

Seramik kategorisinde birincilik ödülünü, yaratıcı form dili ve tarihsel referansları estetik bir yaklaşımla birleştiren çalışmasıyla Güzel Yusupova kazandı. İkincilik ödülünü Cemile Taş, üçüncülük ödülünü ise Kirsten Andres-Köksal aldı. Jüri üyeleri, eserlerde kullanılan tekniklerin yanı sıra Kıbrıs kültürel mirasına yapılan göndermeleri değerlendirmeye aldı.

-Fotoğraf Kategorisinde Zelal Naile Bakır ilk sırada yer aldı

Fotoğraf kategorisinde ise birincilik ödülünün sahibi Zelal Naile Bakır oldu. Bakır’ın çalışması, Kıbrıs’ın tarihsel dokusunu çağdaş bir bakış açısıyla yansıtmasıyla öne çıktı. Samuel Carter Johnson ikinci, Yusuf Gündüz ise üçüncü oldu. Jüri, değerlendirme sürecinde kompozisyon, konuya yaklaşım ve teknik yeterlilik gibi ölçütleri dikkate aldı.

Tasarım yarışmasında seramik ve fotoğraf kategorilerinde dereceye giren katılımcılara, her iki kategoride de birincilik ödülü 400 dolar, ikincilik ödülü 250 dolar ve üçüncülük ödülü 150 dolar olarak belirlendi.

Ödül alan eserler, 8-17 Nisan tarihleri arasında ARUCAD’da yapılacak ödül töreni ve sergi ile sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, hem yarışmanın görünürlüğünü artırmayı hem de genç sanatçıların çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.