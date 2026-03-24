Yüksekbaş, “Bu ülkedeki esas ambargo bürokratik engellerdir. Milyonlarca dolar yatırım yapmak isteyen iş insanları bürokratik engeller ve girdi maliyetleri nedeniyle bu adımlardan vazgeçiyor" dedi.

TAM Partiden verilen bilgiye göre, Yüksekbaş gazeteci Hasan Hastürer’in programında açıklamalarda bulundu.

Yüksekbaş, KKTC’de bürokratik engeller nedeniyle iş dünyasının ciddi sıkıntı yaşandığını, girdi maliyetleri ile peşin KDV uygulamalarının hayat pahalılığına doğrudan etki ettiğini ifade etti.

İş dünyasının, esnafın ve çalışanların sorunlarına çözüm geliştirdiklerini, ilgili kesimlerle toplantı yaptıklarını söyleyen Yüksekbaş, istifalara da değindi.

Partiden ayrılan arkadaşları için üzgün olduklarını söyleyen Bünyamin Yüksekbaş, “Biz fikir üretecek, proje geliştirecek, taş üstüne taş koyacak kişilerle yürümek istiyoruz" dedi.