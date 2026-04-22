: Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), "Avrupa'da dine dayalı ayrımcılıkla mücadele, din ve inanç özgürlüğünün korunması" başlıklı önergeyi kabul etti.

AA’nın aktardığına göre Strazburg'daki AKPM Genel Kurulu'nda "Avrupa'da dine dayalı ayrımcılıkla mücadele ve din ve inanç özgürlüğünün korunması" başlıklı rapor ve önerge ele alındı.

Önerge 11 "hayır" oyuna karşı 83 "evet" oyuyla kabul edildi ve 6 parlamenter çekimser oy kullandı.

Raporda, her demokratik sistem için temel bir unsur teşkil eden düşünce, inanç ve din özgürlüğünün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesi kapsamında korunduğu hatırlatıldı.

"Avrupa genelinde, giderek artan dine dayalı dışlanma ve hoşgörüsüzlük tezahürleri son derece endişe edici bir mesele teşkil etmektedir." ifadesine yer verilen raporda, son yıllarda Avrupa'da Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) vakalarında artış yaşandığı kaydedildi.

Önergede, Avrupa Konseyi’ne üye devletlere, dine dayalı ayrımcılığa ilişkin veri toplamaları ve bu tür vakaların tespiti için kamu görevlilerine din kültürü konusunda eğitim verilmesi çağrısında bulunuldu.

- Taçoy: "Nefret söyleminin cezalandırılması gerekir"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklerin kültürleri ve dini kimlikleri nedeniyle farklı ayrımcılıklara ve düşmanca tavırlara maruz kaldığını bunun genellikle Müslüman karşıtı duygulara ve etnik önyargılara dayandığını dile getirdi.

Taçoy, Limasol, Larnaka kentleri ve Episkopi köyü gibi farklı yerlerde camilere ve ibadet yerlerine yönelik saldırıların gerçekleştiğini belirterek, aşırıcı siyasi partilerin Müslümanları "bir tehdit" olarak gösterdiğini belirtti.

"Son yıllarda, Kıbrıslı Türkler fiziki saldırılara, şiddet eylemlerine maruz kaldı: siviller saldırıya uğradı, araçlar tahrip edildi." ifadesini kullanan Taçoy, nefret söyleminin cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi.