Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilmeden hiçbir sistemin sürdürülemeyeceğini de vurgulayarak, “Ne kadar hastane, yoğun bakım yatağı veya servis açılırsa açılsın, insanlar hasta olmaya devam ettiği sürece bu kapasite hiçbir zaman yeterli olmayacak” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan, yazılı açıklamayla değerlendirdiği sağlık bütçesinin yetersiz olduğunu savundu.

Dalkan, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya da işaret ederek, yine koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelik olarak ele alınmadığını savundu.

Ceyhun Dalkan, risk gruplarının aşılanmadığı, kalp-damar hastalıklarıyla ilgili tarama yapılmadığı, kanser erken tanı programlarının kapsayıcı şekilde uygulanmadığı ülkede yatırımın yalnızca tedavi edici hizmetlere yönlendirilmesinin sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

“Birliğimizin çağrısı nettir” diyen Ceyhun Dalkan, ülkede basamaklandırılmış, kapsayıcı, gerçekçi bir sağlık sistemini kurmanın koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini etkinleştirmekle mümkün olduğunu ifade etti.

Dalkan, “Esas olan hastalıkları tedavi etmek değil, toplumu hasta olmaktan korumaktır” dedi.

Sağlık Bakanı’nın, aşı takip sisteminin yalnızca kamudaki hastanelerde devreye gireceğini açıklamasını da eleştiren Ceyhun Dalkan, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Dalkan, “Aşı takip sisteminin özel sağlık kuruluşlarını dışlaması, koruyucu sağlık hizmetleri ve aşı kapsayıcılık bilgileriyle ilgili gerçeği bilmemizi imkansız kılacak” dedi.