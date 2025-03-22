“Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı, sağlıklı ve adil bir toplumun temel yapı taşlarıdır.” diyen örgütler, üniversitelerin, yargının, basının ve tüm demokratik kurumların bağımsızlığı ve özgürlüğünün korunması gerektiğine vurgu yaptı.

Ortak yazılı açıklama yapan örgütler, hukukun işlemediği, demokrasinin askıya alındığı bir ortamda, eşitlik ve adaletin sağlanamayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk hekimleri olarak, hukuk ve demokrasinin herkes için eşit işlemesi gerektiğini vurgular, Türkiye halkının demokrasi ve adalet mücadelesiyle dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Her bir vatandaşın özgür ve eşit bir şekilde haklarını savunabildiği bir ortamda, demokrasi gerçekten var olabilir. Bu ortam, sadece belirli bir kesime değil, tüm topluma hizmet eder.

Ülkemizde ve tüm dünyada sağlıklı, huzurlu, mutlu ve geleceğe umutla bakan bir toplum, ancak hukukun, demokrasinin tüm kurumlarıyla işler hale gelen, toplumsal adaletin, ifade özgürlüğünün, eşitliğin sağlandığı, ayrımcılığın olmadığı bir düzenle mümkündür.”