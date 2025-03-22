Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde eğitim sisteminde yaşanan gelişmelerin, milli iradeyi ve halkın değerlerini hiçe sayan bazı kesimlerin gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdiğini savundu.

Yaratılan kıyafet krizinin, bazı kişiler tarafından fırsata çevrildiğini ve halkı kamplaştırmak adına kirli bir propagandanın fitilinin ateşlendiğini ileri süren Büsküvütçü, toplumun geleceği olan çocuklar üzerinden yürütülen ayrıştırıcı dil ve tutumun “kabul edilemez” olduğunu kaydetti.

Bir diğer vahim durumun ise bazı öğretmenlerin, öğrencilere yönelik “düşmanca tutumları” olduğunu öne süren Büsküvütçü, “Öğretmenlik kutsal bir meslektir ve çocuklarımız arasında ayrım yapmayı değil, birleştirmeyi esas almalıdır.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının, bu tarz yapay kamplaşmalardan, sahte kutuplaşmalardan çok çektiğini ifade eden Büsküvütçü, halkın, birliğine ve beraberliğine zarar verildiğini belirterek, her iki tarafın da, Kıbrıs Türk halkının aleyhine bir gündemle hareket ettiğini kaydetti.

“Birilerine şirin görünmek adına, ya da dışardan aldıkları talimatlarla hareket eden bakanlar, öğretmenler, siyasetçiler ve benzerlerinin, Kıbrıs Türk halkına verecek hiçbir şeyleri olmadığını" iddia eden Büsküvütçü, halkı, uyanık olmaya davet etti.

Kimsenin halkı bölmeye, gençleri ayrıştırmaya, halkın değerlerini aşağılamaya hakkı olmadığını ifade eden Büsküvütçü, şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokratik ve hukuk temelli bir devlettir. Kıbrıs Türk halkı ise imanlı, inançlı, onurlu bireylerden oluşur. Bu halk, inancını da, kültürünü de kimseye ispat etmek zorunda değildir. Tarih, Müslüman Kıbrıs Türk halkının şanlı direnişini, vatanına, kültürüne ve inancına nasıl sahip çıktığını altın harflerle yazmıştır.”