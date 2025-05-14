Başkan Prof. Dr. Ceyhun Dalkan’ın imzasıyla hafta dolayısıyla yapılan açıklamada, engelli bireylerin sağlık, eğitim ve istihdam alanlarında yaşadığı zorluklara vurgu yapıldı.

Açıklamada, engelli bireylerin temel insan haklarına erişiminin sağlanması gerektiği ve bu mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kamu hastanelerindeki yoğunluk ve özel rehabilitasyon merkezlerinin yüksek maliyetleri nedeniyle fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişimde büyük sıkıntılar yaşandığı belirtilen açıklamada, ayrıca, engelli bireylerin istihdamda eşit koşullarda yer bulamadığı ve yasal istihdam kotalarının çoğunlukla sembolik kaldığına dikkat çekildi.

Özellikle sağlık, eğitim ve sosyal haklar konusunda yeterli düzenlemelerin yapılmadığı ifade edilirken, engelliliğin bir eksiklik değil, toplumsal eşitsizliklerin bir sonucu olduğu vurgulandı.

Birlik, Engelliler Haftası kapsamında gerçek eşitlik için ses yükseltme ve hak taleplerini güçlü şekilde dile getirme çağrısında da bulundu.