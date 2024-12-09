Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda dün sabaha yakın saat 03:00 sıralarında, 26 yaşındaki Osman Alas, yönetimindeki KH 071 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Halkbank Çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek sonucu yolun solundan çıkmış ve orta refüje çarptıktan sonra kontrolsüzce yoluna devam edip, yolun kenarında bulunan çelik bariyerlere de çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.