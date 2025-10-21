KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçundan tutuklanan Tochukwu Kingsley Vıncent dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 19 Ekim 2025 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Kızılbaş’ta şüpheli hareketler sergilerken tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren bin 11 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını ve ihraç işlemleri için yazışmalar yapılacağını belirterek, 3 gün ek talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.