Bir dönem Başakşehir ile Rizespor formaları da giyen ve turuncu lacivertli takımla Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Carlos Ponck, belgede sahtecilik suçundan gözaltına alındı. Geçtiğimiz salı günü Portekiz'in AVS takımına transfer olan Ponck'un gerçek doğum tarihinin ve adının farklı olduğu ortaya çıktı.

AVS'in Portekiz Futbol Federasyonu'na yaptığı kayıtta, oyuncunun gerçek adı Carlos Rodrigues da Silva değil, Carlos Israel Latina da Silva görünüyor. Federasyon kaydında gerçek doğum tarihi ise 21 Ekim 1990 olarak görünse de Liga Portugal'da geçmişte yapılan ve henüz güncellenmeyen kayıt 13 Ocak 1995 olarak yer alıyor.