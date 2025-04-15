İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası suç örgütlerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. “Orkinos-Bulut” adı verilen bu dev operasyonda, 10'u kırmızı bültenle aranan toplam 234 kişi gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, operasyon sonucunda yaklaşık 13 milyar lira değerindeki mal varlığına el konulduğunu belirterek, beş ülkede faaliyet gösteren uyuşturucu şebekelerine büyük bir darbe vurulduğunu ifade etti.

Yerlikaya’nın aktardığına göre gözaltına alınan zanlılar, 21 ton 251 kilogram uyuşturucu madde ve 3 milyon 321 bin uyuşturucu hapla ilişkilendiriliyor. Şüphelilerden 9'u yurt dışında, 225'i ise Türkiye'de yakalandı.

Operasyonun detaylarını canlı yayında paylaşan Yerlikaya, MASAK tarafından tespit edilen 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ve banka hesaplarının da dondurulduğunu kaydetti. Sekiz aylık bir takip sürecinin ardından, Türkiye ile birlikte beş farklı ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonun, sınır ötesi suçlara karşı kararlılığın bir göstergesi olduğunu vurguladı.