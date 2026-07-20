Haravgi ve diğer gazeteler, Larnaka’ya bağlı “Aradippu” (Aradip) bölgesinde ikamet eden ve aynı iş yerinde çalışan üç kişi arasında Pazar gecesi eğlence sonrasında kavga çıktığını, alkollü olan şahıslardan ikisinin kavgayı evde de sürdürmeleri sonucu birinin ağır yaralandığını yazdı.

Gazete, 22 yaşındaki şahsın evde devam eden kavga sırasında mutfaktan aldığı iki bıçakla 33 yaşındaki şahsı ciddi şekilde yaraladığını belirtti Haberde 33 yaşındaki şahsın hastanede tedavi altına alındığını 22 yaşındaki zanlının ise tutuklandığını aktardı.