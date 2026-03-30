Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, pazar günü Maraş-Gençler Birliği karşılaşmasında saha içerisinde görev yapan spor yazarı Hüseyin Evliya’nın sözlü saldırıya uğramasını kınadı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Süper Lig’de oynanan Dumlupınar-Cihangir karşılaşmasında yaşanan olayları görüntüleyen ve kamuoyuna duyuran Hüseyin Evliya’nın, görüntüleri kamuoyu ile paylaştığı gerekçesiyle Maraş-Gençler Birliği karşılaşmasında Yeniboğaziçi futbolcusu Yunus Kalaycı tarafından tehdit edildiğini savundu.

Sporun ruhuna ve sporcunun ahlakına yakışmayan bu saldırıları kınadıklarını vurgulayan Dernek, yargı yolu da dahil olmak üzere meslektaşlarının yanında olduğunu belirtti.