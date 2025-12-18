Ev ve Dükkan Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Salih Öztoprak, yazılı açıklamasında, ev veya dükkan kiralarken mallarından olmak, yıllar boyunca avukat parası ödeyerek mahkemelerde sürünmek istemediklerini kaydederek, devlet tarafından onaylanıp mühürlenen kira sözleşmelerinin kiracıyı koruduğu kadar mal sahibini de koruması gerektiğini vurguladı.

Öztoprak, mal sahiplerinin emlak vergisi ve kira stopaj vergilerini düzenli olarak ödediğine dikkati çekerek, devletten beklentilerinin kiracılarla kendilerini karşı karşıya getirecek durumların önüne geçmesi olduğunu kaydetti.

Mahkemelerin iş yükü nedeniyle kira davalarının yıllarca sürdüğünü de belirten Öztoprak, “Hiç kira ödemeden dava günü gelene kadar yıllarca o mülkü işgal eden kiracı, mahkeme dava için gün verdiğinde bir anda ortadan kaybolabilmekte, hem dava masrafları hem de yıllarca alınamayan kiraların mağduriyeti ev sahiplerinin sırtında kalmaktadır.” dedi.

Mevcut yapıdan dolayı birçok mal sahibinin sorun yaşamamak için mülkünü boş tuttuğunu, bunun da kira bedellerinin artmasına yol açtığını savunan Öztoprak, “Bir kötü kiracının bedelini on iyi kiracı ödüyor.” ifadelerini kullandı.

- “Diğer ülkelerde kira ödenmemesi haline tahliye kararı alınabiliyor”

Öztoprak, Rum kesimi, İngiltere ve Türkiye’deki uygulamalara işaret ederek, kira ödenmemesi halinde kısa süre içinde tahliye kararı alınabildiğini kaydetti. Öztoprak, yeni bir yasal düzenleme yapılana kadar, vergileri düzenli ödenen mülklerle ilgili davalara mahkemelerde öncelik verilmesinin bile sorunu hafifleteceğini ifade etti.

Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetiminin geçmişte mal sahiplerini mağdur eden bazı uygulamaları durdurduğunu belirterek teşekkür eden Öztoprak, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın da derneği kabul ederek sorunları dinlediğini ve bir kira alacağının tahsil edilmesine katkı koyduğunu söyledi.

Öztoprak, sorunun çözümünün zor olmadığını, atılacak adımlarla herkesin kazanacağını vurguladı.