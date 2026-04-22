SOS Çocukköyü Derneği, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Kuzey Kıbrıs Turkcell, iş birliğinde oynadıkça bağış yapılmasını sağlayan mobil oyun geliştirilecek.

SOS Çocukköyü Derneği’nden verilen bilgiye göre dernek, ARUCAD ile Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri dernekte bir araya gelerek mobil oyun geliştirme ve yayınlama iş birliği protokolünü imzaladı.

İş birliği kapsamında, SOS Çocukköyü Derneği projenin fikri, içeriği ve sosyal etki yaklaşımını üstlenirken, ARUCAD oyunun teknik geliştirme sürecini yürütecek, Kuzey Kıbrıs Turkcell ise oyunun yayınlanması, pazarlama ve büyüme stratejilerini destekleyecek.

Hayata geçirilecek mobil oyun, Apple App Store ve Google Play platformlarında kullanıcılarla buluşacak. Proje, oyun oynadıkça bağış yapılmasını sağlayan yenilikçi bir sistem sunacak.

Kıbrıs’a odaklanan proje ile adanın kültürünü, hikâyelerini ve toplumsal hassasiyetlerini yansıtan özgün bir içerikle geliştirilerek, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi planlanıyor. Oyun, şehir kurma ve keşif unsurlarını bir araya getiren bir deneyim sunacak ve Akdeniz’in kültürel zenginliğinden ilhamla stilize edilmiş bir Kıbrıs adası üzerinde şekillenecek.

Yerel değerleri dijital ortama taşımayı ve topluma doğrudan katkı sağlamayı da hedefleyen oyun için yapılacak tüm harcamalar bağış olarak değerlendirilecek. Platform kesintileri ve yasal yükümlülükler sonrasında elde edilen gelirin tamamı, SOS Çocukköyü Derneği’nin çocuk bakım ve destek faaliyetlerinde kullanılabilecek.

-Akarsu

SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Müdürü Ahmet Akarsu, projenin yaratıcı içerik üretimi ile teknolojiyi bir araya getirirken, genç yeteneklerin de sürece dahil edilmesiyle eğitim ve üretim açısından da değer yaratmayı hedeflediğini belirtti.

Projenin, çocukların geleceğine katkı sağlamak için teknolojiyi ve yaratıcılığı bir araya getirdiğini söyleyen Akarsu, Kıbrıs’a özgü bir yaklaşımla geliştirilen bu mobil oyun sayesinde toplumun duyarlılığının dijital bir platforma taşınacağını kaydetti.

Akarsu, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkürlerini sundu.