Eskişehir'de bulunan ve Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk F-16 muharip ve eğitim operasyonlarının yürütüldüğü kritik birliklerinden biri olan 1'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan F-16, eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kaza bölgesine kurtarma ekibinin sevk edildiği öğrenildi. İlk bilgilere göre, uçağın pilotunun son anda uçağı terk ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"PİLOTUMUZ ATLAYARAK KURTULDU"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Bir F16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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