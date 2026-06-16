Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan toplantı saat 12.00'de başladı.

Erhürman başkanlığındaki toplantıya Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yadımcısı, Turizm , Kültür, Gençlik ve Çavre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler katıldı.

Siyasi Partiler Konseyi, son genel seçimlerde yüzde 3'ün üzerinde oy alan partilerden oluşuyor. Toplantının ardından, parti başkanlarının açıklama yapması bekleniyor.

Erhürman, dün, devlet geleneği kapsamında, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel ile de baş başa bir görüşme gerçekleştirmişti.