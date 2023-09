Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz "Türkiye’nin yeni yüz yılı, KKTC’nin de yüzyılı olacak. Her alanda birlikte yükselip geleceği inşa edeceğiz. Laf üstüne laf değil. Taş üstüne koyacağız” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda gelişmesi ve dünyada hak ettiği yeri alması hedefiyle asrın projesi ve havalimanı projesinde olduğu gibi tarım, enerji, eğitim, sağlık, karayolları altyapısında da “laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyacaklarını” söyledi.

Başbakan Ünal Üstel de, Yılmaz’ı ülkede misafir etmekten onur duyduklarını ifade ederek, ülkenin altyapısı ve ekonomiye yönelik büyük çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ı, Ercan Havalimanı VIP Salonu’nda karşılayan Başbakan Ünal Üstel, çıkışta basına açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile bakanların da hazır bulunduğu karşılama sonrası yapılan ortak basın açıklamasında ilk sözü Üstel aldı.

Üstel, bugün mutlu bir gün olduğunu, büyük bir özveri ve gayretle bitirilen yeni terminalde Yılmaz’ı ilk kez karşıladıklarını, onur duyduklarını söyledi.

Yılmaz ve heyetine “hoş geldiniz” diyen Üstel, yeni terminal binası için Kıbrıs Türk halkı ve hükümeti adına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yılmaz’a teşekkür etti.

KKTC’nin 9 körük, 21 uçak parkı ile modern çağdaş dünya havalimanları ile rekabet edebilen bir hava limanına kavuştuğunu ifade eden Üstel, Yılmaz ile İktisadi ve mali iş birliği anlaşmasını ele alacaklarını kaydetti.

Ülke için büyük çalışmalar yapacaklarını ifade eden Üstel, altyapıya yönelik yapılacak çalışmalar yanında Asrın Projesi, Ercan gibi ülkeye kablo ile elektrik getirilmesi için de gerekli adımların atılması için çalışacaklarını söyledi.

Ülkede yeni yeni projeler ile eğitim sağlık altyapıda yapılacak yatırımlarla halkın refahını artırmayı amaçladıklarını ifade eden Üstel, “aramızdaki bağ finansal değil, gönüldendir” dedi.

Cevdet Yılmaz da, sıcak karşılamadan ötürü teşekkür etti, Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Yılmaz, Libya’da büyük bir sel afeti yaşandığını, kayıplar ve ölümler olduğunu ifade ederek, ölenlere rahmet diledi, her türlü Libya halkının yanında olduklarını ifade etti.

Bugün 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü olduğuna da işaret eden Yılmaz, “her türlü darbeyi kınadıklarını” vurguladı, bu gibi eylemlerin ülkeleri geri götürdüğünü, demokrasiye zarar verdiğini ifade etti.

Demokrasi ve kalkınma yolunda ilerlemeye devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, bugün ziyaret ettikleri KKTC’de, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer ikili görüşmeleri olacağını, Türk Devletleri Teşkilatı toplantısına katılacağını söyledi, KKTC’nin üye devletlerle İlişkilerini etkileşimi artırmak için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Tarımın önemine de dikkat çeken Yılmaz, savaşların, hava şartlarının tarımın önemini daha da artırdığına vurgu yaptı.

Bu çerçevede ülkede sulama master planı ile ilgili önemli bir çalışma yapacaklarını ifade eden Yılmaz, hedeflerinin, KKTC’de, tarımsal verimlilik ile üretimi artırmak, halkın sağlıklı gıdaya erişimi ve yeterliliği artırmak olduğunu kaydetti.

İktisadi ve mali iş birliğinin de bir bir gözden geçirileceğini belirten Yılmaz, yeni terminal binasına da değindi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, çok büyük bir eserin ülkeye kazandırıldığını işaret ederek, “KKTC’nin vitrini olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği kararlılık sonrası kendilerinin de bunu yapmayı başardığını ifade eden Yılmaz, “Bu başka başarıların da habercisidir” dedi.

Sorunları büyütmek değil, halk yararına çözmek için çalıştıklarını işaret eden Yılmaz, enerji konusunda da karşılıklı kablo ile enerji arz güvenliğine katkı yapacak bir sistem kurulacağını, bu dev esere de başladıklarını kaydetti.

Altyapı çalışmaları ardından yapımına geçileceğini ifade eden Yılmaz, bu çalışmaların iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluğun nişanesi olduğunu vurguladı.

Yılmaz, “Kaderimiz tarihimiz bir, bizim ilişkimiz hesap kitap değil, gönül bağı gönül ilişkisidir. Güzel günlere, geleceğe birlikte adımlar atacağız. Türkiye’nin yeni yüz yılı, KKTC’nin de yüzyılı olacak. Her alanda birlikte yükselip geleceği inşa edeceğiz. Laf üstüne laf değil Taş üstüne koyacağız” diye konuştu.