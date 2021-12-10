“Yeni bir vizyonla dinamik süreçler yaratılmalı”

UBP Girne Milletvekili aday adayı Münevver Çağın, özellikle gençlerin gelecek kaygısı yaşamadan, hayatlarını mutlu bir şekilde yaşayabilecekleri bir gelecek yaratabilmek için ivedi olarak politikalar üretilmesi gerektiğinin altını çizdi





Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili aday adayı Doç. Dr. Münevver Çağın, sürdürülebilir politikalar üretmek için istikrarlı hükümetlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Çağın, özellikle ekonomi ve her alanda uzun vadeli planlamanın yapılabilmesi için uzun süreli hükümetlere ihtiyaç olduğunu belirterek tek başına iktidar olabilecek tek partinin Ulusal Birlik Partisi olabileceğini ve bu ivmenin de yeni Genel Başkan ve Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu ile yakalandığına inandığını ifade etti.

21 yıldır Cumhurbaşkanlığı Dairesi’nde görev yapan Çağın, görev süresi boyunca beş Cumhurbaşkanı ile çalıştığını ve müzakere süreçlerinde farklı görevler üstlendiğini ifade etti. Göreve, Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş döneminde başladığını, müzakerelerde görev aldığını ve Kıbrıs konusundaki hassasiyetleri, teknik konuları ve diplomasiyi ondan öğrendiğini ve bu konuda çok şanslı olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu döneminde Danışma Kurulu’nda görev aldığını belirten Çağın, Kurumu’na son bir yıldır Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak hizmet ettiğini ifade etti. Çağın, uzun yıllar Enformasyon Dairesi Müdürlüğü yapan ve Tanıtma Dairesi’nin kurucusu olan babası rahmetli Hüsrev Çağın’dan vatan sevgisini öğrendiğini ve onun çalışma azmini örnek aldığını ifade etti. 21 yıllık bürokrasi ve akademik hayatındaki deneyimlerini ve birikimlerini Meclis’e taşıyarak ülkesine hizmet etmek istediğini ifade eden Doç. Dr. Münevver Çağın, yeni bir vizyonla kararlı, cesaretli ve sürdürülebilir politikalarla dinamik süreçler yaratılması gerektiğini belirtti.

Çağın, kendisinin akademik çalışmaları ile uygulamayı paralel şekilde yürüttüğünü ve her zaman sahada olduğunu belirtti ve bunun yararlı hizmetler için bir avantaj olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Münevver Çağın, özellikle gençlerin tünelin ucundaki ışığı görmeye ihtiyaçları olduğunu, gelecek kaygısı yaşamadan, üretebildikleri ve hayatlarını mutlu bir şekilde yaşayabilecekleri bir gelecek yaratabilmek için ivedi olarak politikalar üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çağın, gençler için kendi işlerini geliştirebilecekleri hibe programlarının hayata geçirilerek teknolojik alt yapının ileriye götürülebilmesi için gerekli AR-GE çalışmalarının yapılmasının önemine değindi. 2006-2010 yılları arasında Ulusal Birlik Partisi’nin Meclis tarafından seçilen üyesi olan ve aynı zamanda 2 yıl Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Rektör yardımcılığı görevinde bulunan Doç. Dr. Münevver Çağın, gençlerimiz için projeler üretirken Üniversiteler ile işbirliği yapılabileceğini de ifade etti.

