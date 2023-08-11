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Üstel'den sürpriz kabine değişikliği

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Üstel'den sürpriz kabine değişikliği
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Başbakan Ünal Üstel, kabinedeki bazı bakanları değiştirerek yeni kabine listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.
Üstel başkanlığındaki kabinenin UBP kanadındaki 8 bakandan 4’ü değişirken, 1 bakanın da görevi değişti.
Buna göre, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu oldu.
Dursun Oğuz daha önce Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev yapıyordu.
Diğer dört bakan ise kabineye yeni giren milletvekilleri oldu.
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Maliye Bakanı Alişan Şan, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy kabine dışında kaldı. 
Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti, 12 Mayıs 2022’de kurulmuş; Maliye Bakanı Sunat Atun 27 Temmuz 2022’de istifa etmiş ve yerine Alişan Şan atanmıştı.

 
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