Üstel: “Büyük projelere imza atmaya devam edeceğiz”

Çağdaş normlar üzerinden hareketle, ihaleye çıktıklarını ve internet altyapısını geliştirerek, ülkeyi 4.5G internetle kavuşturduklarını ifade eden Üstel, şimdi de evden eve fiber optik kablo döşeneceğini kaydetti. Üstel, “2024’ün ilk büyük projelerinden birisi bu olacak. Mali kaynağı ayırdık. İhaleye çıkacağız ve evden eve fiber optik kablo ile dijital ada hedefimize bir adım yaklaşacağız” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bölge ziyaretlerine Gazimağusa ve İskele ile devam etti.

UBP’den verilen bilgiye göre, Üstel, önce Gazimağusa İlçe Binası’nda daha sonra ise İskele' de partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantılara, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, milletvekilleri Sunat Atun, Resmiye Canaltay, Emrah Yeşilırmak, Lefkoşa İlçe Başkanı Milletvekili Ahmet Savaşan, Geçitkale - Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, İskele İlçe Başkanı Metin Güllü, eski Maliye Bakanlarından Mehmet Bayram ve partinin bölgedeki önde gelen isimleri Üstel’e ziyaretlerinde eşlik etti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, yaptığı konuşmalarda, ekonomi ve dış siyasete ilişkin mesajlar verdi. Her bölgede karşılaştıkları yoğun ilgiye teşekkür eden Üstel, bu ilgiye hizmetle karşılık vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Altyapı, reformlar, internet altyapısı gibi yıllardır dokunulmayan konulara el attıklarına işaret eden Üstel," Yeni Ercan Havalimanı ve fizibilite çalışmaları başlayan Türkiye’den kablo ile elektrik projesi ve ülkede başlattığımız altyapı, yol projeleriyle KKTC’ye ekonomik, mali ve altyapı anlamında önemli bir değer katmayı başardık" dedi.

Halkın mutlu olması ve enflasyon karşısında alım gücünü desteklemek adına kamu çalışanlarına enflasyon oranında tarihte eşine az rastlanan artış yansıtmayı başardıklarını belirten Üstel, “Hayat pahalılığının yılda 3 kez ödenmeye başlamasıyla, alım gücüne destek olmaya 2024 yılında devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

47/2010 sayılı yasaya da el altlıklarına işaret eden Üstel, “Gerekeni yaptık. Mağduriyeti giderdik. Bizim tek derdimiz halkımız” diye konuştu.

Sosyal yardım, engelli, cemile maaşlarına yüzde yüze yakın artış verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini vurgulayan Üstel, özel sektör için de sosyal prim desteğini sürdüreceklerini hatırlattı ve “Bütün kesimlere, tüm imkanlarımızla, dengeli bir şekilde elimizi uzatıyoruz, insanımıza dokunuyoruz” dedi.

Üreticiye teşvik primi, hayvan üreticisine de yem desteğinin süreceği bildiren Üstel, ülkenin ihtiyaç duyduğu yasaların hayata geçmesi için de önümüzdeki süreçte yoğun mesai içinde olacaklarını kaydetti.

Üstel, “Bir buçuk yıllık hükümetimiz çok sayıda yasa çıkarmıştır. Bütün bu yasalar, ülkenin ihtiyacı olan, ülkenin önünü açacak yasalardır… Bütün kesimleri ayağa kaldırmak, global krizden en az etkilenen bir ülke yaratmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini de kullandı.

Çağdaş normlar üzerinden hareketle, ihaleye çıktıklarını ve internet altyapısını geliştirerek, ülkeyi 4.5G internetle kavuşturduklarını ifade eden Üstel, şimdi de evden eve fiber optik kablo döşeneceğini kaydetti.

Üstel, “2024’ün ilk büyük projelerinden birisi bu olacak. Mali kaynağı ayırdık. İhaleye çıkacağız ve evden eve fiber optik kablo ile dijital ada hedefimize bir adım yaklaşacağız” dedi.

26 yıldır ülkesel kalkınma planı hazırlanmadığını, bunu dikkate alarak, her kesimden görüşlerle komisyon kurduklarını belirten Üstel, 2024’ün ilk yarısında 10 yıllık ülkesel kalkınma planını açıklayacaklarını söyledi ve “Bü ülkede büyük projelerin tümünde bu devleti kuran UBP’nin imzası var” vurgusunu yaptı.



Azerbaycan ziyareti



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Azerbaycan'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdiklerine işaret eden Üstel, şunları kaydetti:

“Tarihte ilk kez böyle bir ziyaret oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ile makamında görüşmüştür. Sayın Aliyev’in partisi Yeni Azerbaycan Partisi ile de bizler görüşmeler gerçekleştirdik. 15 Kasım’daki kutlamalarımıza, Azerbaycan’dan üst düzey misafirlerimiz olacak. Köprüler kuruldu. Bağlarımız daha da güçleniyor. 2024 yılı içinde, Azerbaycan’dan daha çok turist, daha çok öğrenci inşallah KKTC’ye gelecek."

Üstel, Türkiye-KKTC- Azerbaycan üniversiteleri arasında sportif ve kültürel çalışmaların da yakın günlerde başlayacağını söyledi.

Üstel, “Artık yavaş yavaş dünyaya açılmaya başlıyoruz. Bu güzel gelişmeler yaşanırken, ülkemizi geleceğe hazırlamak, daha çağdaş bir hale getirmek elzemdir. Kararlılıkla, gerekeni yapacağız. Devletimizi, yeni dünya düzenine yakışır bir şekilde hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Üstel, son olarak şunları vurguladı:

“Yolumuz, hedefimiz 2027' dir. Birlik olmaya devam edelim. Beraber olmaya devam edelim. Bir bütün içinde, bu uzun yolda kenetlenip ilerlemeye devam edelim. Her gittiğimiz yerde, bu kenetlenmeyi, birliği görüyoruz. Bu da bizleri gelecek ve ülkemizi dünyayla kavuşturmak için daha da motive ediyor.”