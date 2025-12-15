BM'nin Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin eşliğinde gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "iki bölgeli iki toplumlu federasyona dayalı bir çözüme net atıf yapılmaktan kaçınmasına rağmen Kıbrıs Türk tarafının Güvenlik Konseyi kararları çerçevesine geri döndüğü" savunuldu.

"Güvenlik Konseyi kararlarının iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliği olan federasyona göndermede bulunduğu" da belirtilerek "2020’den bu yana ilk kez iki tarafın uzlaşısı ile Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yapıldığı" kaydedildi.

Rum basınında, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin eşliğinde gerçekleşen üçlü görüşmenin yankıları sürüyor.

Güney'de yayımlanan Haravgi, Kıbrıs sorununun gelecekteki süreci açısından önemli etkileri olacak özlü bir siyasi gelişme olarak nitelediği görüşmeden sonra kamuoyu önünde söylenenlerin değil, “sessizce yeniden masaya gelen ve çözüm çerçevesiyle ilgili olanların kıymetine” vurgu yaptı.

Haberi “Kıbrıs Sorununda Bundan Sonraki Aşamayı Siyasi Eşitlik, BM ve Zor Denklemler Belirliyor” başlığıyla aktaran gazete BM tarafından yayımlanan ortak açıklamada kelimelerin dikkatle seçilmesi ve somut bir çözüm şekline yani iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne net atıf yapılmaktan kaçınılmasına rağmen Kıbrıs Türk tarafının Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarının uzlaşılmış çerçevesine geri döndüğünü yazdı.

Güvenlik Konseyi kararlarının tercihli yorum kabul etmediğini ve açıkça iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliği olan federasyona göndermede bulunduğunu belirten gazete siyasi eşitliğin de anlam ve kurumsal pratik olarak, toplumların karar alma süreçlerine eşit şekilde katıldığı federal veya eşdeğer bir kolektif yönetim modeli dışında işlev göremeyeceğini yazdı.

Haberde siyasi eşitliğe yapılan atfın basit bir söylem olmadığına, bugüne kadar sağlanan yakınlaşmaların özünü oluşturduğuna ve yürütme erkinin dönüşümlü uygulanması, ağırlıklı, çapraz oy ve kritik meselelerde iki toplumdan bir olumlu oy şartı gibi bazı somut maddeleri içerdiğine işaret edildi. Haberde bütün bunların taraflardan birinin öteki üzerine tahakküm kurmasını engelleyen kurumsal bir çerçeve oluşturduğu da kaydedildi.

Kıbrıs Türk tarafının tavrının, iki devlet ve egemen eşitlikten federasyon çerçevesinde siyasi eşitliğe kontrollü geçişi olarak yorumlanabileceğini yazan gazete “bu tavır çekince yaratsa da uluslararası müzakere mantığındadır” ifadesini kullandı.