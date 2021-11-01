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UBP’nin yeni genel başkanı Sucuoğlu

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UBP Kurultayı’nda başkanlık yarışını Faiz Sucuoğlu kazandı. 8 bin 727 oyun 5 bin 295 oyunu alan Faiz Sucuoğlu, seçimi kazanan isim oldu

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UBP’nin yeni genel başkanı Sucuoğlu
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Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğu oldu.
UBP’nin 22. Olağan Kurultayında Genel Başkanlık için Hasan Taçoy ve Zorlu Töre ile yarışan Faiz Sucuoğlu, ilk turda yüde 60.7 oy alarak yeni Genel Başkan seçildi. Taçoy yüzde 32.89,  Töre ise yüzde 5.4 oy aldı.
İki gün süren oylamada toplam 8727 oy kullanıldı.  Sucuoğlu 5295, Taçoy 2869, Töre 468 oy alırken, 95 oy da geçersiz sayıldı.
Böylece Dr. Faiz Sucuoğlu, toplam 5 bin 295 oy alarak Genel Başkan seçildi.
4 sandıkta da birinci çıkan Sucuoğlu, rakiplerini geride bıraktı.


Faiz Sucuoğlu’nun oyların yüzde 60.7’sini alması nedeniyle kurultay ilk turda tamamlandı.
Destekçileri Sucuoğlu'nu omuzlara alıp seçim zaferini kutladı.
Hasan Taçoy ve Zorlu Töre Sucuoğlu'nu tebrik ederken, Sucuoğlu’nu destekleyenler kurultay salonunda kutlamalar yaptı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bugün Faiz Sucuoğlu’nu kabul ederek hükümet ve erken seçim konularını görüşmesi bekleniyor.
UBP Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, açılan üç sandıkta da birinci gelmesinin ardından basına bir açıklama yaptı.
Sucuoğlu, “Memleketimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun. Çok şeyler değişecek. Yeni bir UBP, yeni örgütsel yapı ve yeni bir tüzük hazırlanacak” dedi.
Bir erken seçimin de mümkün olduğuna işaret eden Sucuoğlu, yapılan anketler çerçevesinde bu sonucun çıktığına dikkat çekti.
“Dolayısıyla bu sonuç bir sürpriz değildir” diyen Sucuoğlu, “Yüzde 60, 4 oranı anketlerde yakaladığımız rakamdı. Son açılacak olan sandığı görelim, daha sonra net konuşuruz” ifadelerini kullandı.
Resmi sonuçların açıklanmasının ardından UBP'nin yeni genel başkanı Faiz Sucuoğlu zafer konuşması yaptı, tek başına iktidardan bahsetti.
Sucuoğlu ilk işlerinin ekonomi olacağı mesajı verdi, " Türkiye sevgisini tartıştırmayız" dedi.
UBP&#39;nin yeni Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu - Kıbrıs Gazetesi - Kıbrıs Haber, KKTC Son Dakika ve Gündem Haberleri

Sucuoğlu şöyle dedi:
“Demokrasi örneğini yaşadık. Tek başına iktidara yürüyeceğiz. Bu enerjiyle UBP tek başına iktidara yürüyecektir. Bu akşamki heyecan, bunun ayak sesidir. Yakında erken seçim olabilir, tek başına iktidar şansı çok yüksektir.
Kurultaylar yarışmayla olur, demokrasi gereği budur. tek başına kimse aday olmasın demek demokrasi değildir, o nedenle ben iki arkadaşıma da candan teşekkür ediyorum.
Bu süreç içerisinde doğal olarak üçümüz de yarıştık, hepimiz ayni geminin içerisindeyiz, dedim, gemi su alırsa hepimiz zarar görürüz dedim. Omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz.”
UBP’de küslük olmayacak, kutuplaşma olmayacak, birlik ve bütünlük içerisinde omuz omuza önümüzdeki erken seçime yürüyeceğiz” diyen Sucuoğlu, şöyle devam etti:
“Tek başına iktidarı UBP’ye kazandıracağız. Kıbrıs sorununda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tezlerine destek vereceğiz.”
Türkiye Cumhuriyeti’nin sevgisinin UBP’de asla tartışılamaz olduğununda altını çizen Sucuoğlu, “KKTC’nin en büyük şansı anavatanının olmasıdır” şeklinde konuştu.

 
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