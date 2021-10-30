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UBP Kurultayında ilk gün tamamlandı

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UBP Kurultayında ilk gün tamamlandı
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Ulusal Birlik Partisinin 22. Olağan Genel Kurultayı yapılıyor .. Kurultayın ilk günü geride kalırken, 3 bin 646 kişi oy kullandı. Oy kullanma işlemi yaklaşık 8 saat sürerken, saat 21.00’de sandıklar kapatıldı. 16 bin 483 üyeyi bünyesinde barındıran partinin kurultayının ilk gününde oy kullanma oranı ise yüzde 22,12 olarak açıklandı. Genel Başkanlık için Hasan Taçoy, Faiz  Sucuoğlu ve Zorlu Töre’nin yarıştığı kurultayda parti meclisi üyeliği seçimi, yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu seçimi de yapılıyor. Açılış konuşmaların gerçekleştirildiği kurultayda UBP’nin Kıbrıs konusunda hazırladığı yeni karar da oy birliğiyle kabul edildi. Kurultayda oy verme işlemi yarın 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak. 
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