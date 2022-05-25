“Türkiye’nin koşulları dayatma değil”





Mecliste Ekonomik Protokol ile ilgili konuşan Maliye Bakanı Sunat Atun, “Türkiye bize bir takım koşullar dayatmıyor” dedi, gelirleri artırmanın ve giderleri kontrol altına almanın gerektiğini söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman’a yanıt vermek için kürsüye çıkan Atun, “Biz bu anlaşmaları KKTC ekonomisinin daha da gelişmesi, ülkemiz insanının refahının daha da gelişmesi için imzalıyoruz” dedi.

Atun, “Anlaşma ile bütçemizin % 25’i kadar hibe, bütçemizin % 8’i kadar kredi sağlanacak” diye konuştu.

Atun, TC-KKTC arasında yıllardır protokoller imzalandığını, kendi iç kaynaklarını başka bir ülkeye kullandıran bir ülkenin de bunun için bazı koşullar öngördüğünü, bunların dayatma olmadığını savundu. Atun, “Sayın Erhürman, siz Recep Akdağ ile 2016 protokolünün bağı olarak 2018 yılında bir anlaşma imzaladınız. Bu anlaşmanın girişinde de ‘2018 yılında TC kaynaklarından KKTC’ye sağlanan hibelerin kullanımına ilişkin protokoldür’ yazıyor. Bir iktisatçı olarak benim gözümde bu anlaşma 2016 yılında imzalanan TC-KKTC protokolüne tam manasıyla bağlayıcıdır. Kaynak kullanım anlaşmasıdır” dedi.



