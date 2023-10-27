Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığı bugünlerde Ankara’da olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Maliye Bakanı Özdemir Berova; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet devleti ve Kıbrıs Türk halkı olarak, dün olduğu gibi bugün ve yarın da Anavatan Türkiye’nin desteği bizlere güven veriyor.” dedi.
Maliye Bakanı Berova, iki ülke arasında her alanda olduğu gibi ticari iş birliğinin geliştirilmesinin de önemine dikkat çekerek görüşmede, gümrüklerde otomasyon, gümrüklerde risk analizi konulu eğitim, akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili eğitim ve bilgi alış verişi ile Gazimağusa ve Girne limanlarında konuşlandırılmak üzere, 2 adet XRAY cihazının Haziran 2024'te teslimatı ile gümrükte teknik desteğin ve hizmetlerin iyileştirilmesi alanında e-gümrük alt yapısının geliştirilmesi konularının ele alındığını kaydetti.
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