Tatar "Kıbrıs Rumları kadar egemeniz"

Avrupa Birliği’nin sınırlarını jeopolitik varlığı, gücü ve özellikle doğal kaynaklar bakımından bu zenginliklerden faydalanmak için sınırlarını Kıbrıs’a kadar uzattığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkleri olarak 450 yıldır burada yaşıyoruz. Kıbrıs Rumları kadar egemeniz. Devletimiz de onların devleti kadar egemendir” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs kuruluş anlaşmalarında özden gelen haklarımız olan egemen eşitlik ve eşit statümüz teyit edilmeden müzakere masasına oturulmayacağını vurgulayarak, siyasetlerinin Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak Kıbrıs Türklerinin devletinin yaşatılması olduğunu ve siyasetlerinin altının dolu olduğunu kaydetti.Avrupa Birliği’nin sınırlarını jeopolitik varlığı, gücü ve özellikle doğal kaynaklar bakımından bu zenginliklerden faydalanmak için sınırlarını Kıbrıs’a kadar uzattığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkleri olarak 450 yıldır burada yaşıyoruz. Kıbrıs Rumları kadar egemeniz. Devletimiz de onların devleti kadar egemendir” dedi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret ederek sohbet toplantısı gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hüseyin Çavuş’un da bulunduğu toplantıda, Cumhurbaşkanı Tatar'a Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aydın Akkurt ve Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Latif Akça eşlik etti.Cumhurbaşkanı Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, 8 Ağustos Erenköy Direnişi’nin 59’ncu yıldönümü öncesinde dernek çalışanlarıyla bir araya geldiğini ifade ederek, Erenköy Mücahitlerini, dönemin komutanları, gazileri ve liderlerini andı, şehitlere ve hayatını kaybedenlere rahmet diledi.Erenköy Direnişi’nin, bir Çanakkale Mücadelesi olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Erenköy’de 6 bölgede kadınların da bulunduğu 600’e yakın öğrencinin desteğiyle bir destan yazıldı. Bu direniş, 10 yıl sonra Kıbrıs Barış Harekatı ardından KKTC’nin kuruluşuna neden oldu” ifadelerini kullandı.Jeostratejik konumu ve politik olarak bakıldığında, son dönemde Doğu Akdeniz’de hava sahası ve deniz sahasında KKTC’nin önemi ve statüsünün daha çok arttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bu nedenle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs’ta iki devletli çözümün tamamıyla arkasında durduğuna ve Türkiye’nin milli bir siyaseti olarak yerini aldığına vurgu yaptı.Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının her zaman federasyon temelinde çözüm için müzakerelere katıldığını ancak karşı tarafın anlaşmaya yanaşmadığını dile getirdi.Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne tek taraflı alınması ile tehlikeli bir yola girildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Sıfır asker, sıfır garanti diyerek hareket ediyorlar. Oynanan oyun, Anadolu ile bağların koparılması, kısa vade vaatlerle Kıbrıs Türk halkının Rum Cumhuriyeti’ne dönüşen Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olmasıdır. Siyasetleri, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlamaktır. mavi vatanın tehlikeye girmesi ardından Avrupa Birliği içerisinde erozyona uğratılmamızdır” dedi.“Kıbrıs kuruluş anlaşmalarında özden gelen haklarımız olan egemen eşitlik ve eşit statümüz teyit edilmeden müzakere masasına oturmayacağız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, siyasetlerinin Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak Kıbrıs Türklerinin devletinin yaşatılması olduğu ve siyasetlerinin altının dolu olduğunu kaydetti."Özden gelen haklarımız var…"İki devletli çözüm konusunda bazı muhaliflerin eleştirilerde bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir ülkenin doğuşu, özgürlük ve bağımsızlığına kavuşması ödenen bedellerle olur. Varoluş mücadelesinde şehitlerimiz ve yıllarca çadırlarda yaşayan halkımız var. Özden gelen haklarımız var” ifadelerini kullandı.İngiliz Dönemi’nde 1960’a kadar 300-400 bin kadar Yunan nüfusu aktarıldığını ve nüfus dengesinin tersine döndüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Birliği içinde 1 milyon nüfuslu Rum tarafının, 80 milyonluk Almanya ve Fransa ile eşitlik temelinde veto hakkına sahip olduğunu kaydetti."Kıbrıs Rumları kadar egemeniz…devletimiz de onların devleti kadar egemendir"Avrupa Birliği’nin sınırlarını jeopolitik varlığı, gücü ve özellikle doğal kaynaklar bakımından bu zenginliklerden faydalanmak için sınırlarını Kıbrıs’a kadar uzattığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkleri olarak 450 yıldır burada yaşıyoruz. Kıbrıs Rumları kadar egemeniz. Devletimiz de onların devleti kadar egemendir” diye konuştu.Avrupa Birliği oyunlarıyla yok oluşa ve başkanlarının boyunduruğu altına girilmek istenmediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, ortaya konulan siyasetin kutsal olduğunu, Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve demokrasi olduğuna göre, en doğru çözümün iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.Federasyonların sağlıklı bir şekilde yürümediğine ve çökerek ülkelerin ayrılarak egemenlik temelinde yönetildiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Neden halen daha bizi federasyona ve ileride olası bir çatışmanın olacağı bir noktaya getirmek istiyorlar” diye sordu.Doğu Akdeniz’deki huzur ve barışın Rumlara da yaradığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, üzerlerinde ambargo ve çatışma olmadığı için Rum tarafının ekonomik olarak geliştiğini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafına uygulanan haksız ambargoların hafifletilmesi, dost ülkelerin direk uçuşu ve girişimcilerin yapacağı yatırımlarla ekonomik potansiyelin artacağını kaydetti.”