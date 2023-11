Tatar: İngiliz hükümeti Kıbrıs siyasetini gerçeklere göre yeniden gözden geçirmesi gerek

Direkt uçuşların, direkt ticaretin, uluslararası spor faaliyetlerinin engellenmesinin insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Tatar, İngiliz vatandaşlarının KKTC’de yaşadığını, ziyaret ettiğini, ticaret yaptığına işaret etti, bu nedenle İngiltere’nin, İngiliz hükümetinin Kıbrıs siyasetini gerçeklere göre yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da, İngiliz parlamenterler ve İngiltere Kıbrıs Türk toplumu mensuplarıyla bir araya geldi.

Westminster’de Millbank House’da yer alan yuvarlak masa toplantısında, İngiliz parlamenterler ile Kıbrıs Türk toplumu mensuplarına, Kıbrıs’taki tarihi ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesini anlattı, iki devletli çözüm siyaseti hakkında bilgi verdi.



Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının, milli mücadele döneminden beridir her aşmada yanında ve destekçisi olduğunu belirtti, iki devletli çözüme de tam destek verdiğini söyledi.

Kıbrıs’ta bugün iki devlet olduğunu tüm kesimlerin bildiğini vurgulayan Tatar, garantör ülke İngiltere’nin de Kıbrıs gerçeklerini çok yakından bildiğini kaydetti, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu koruması gerektiğini belirtti.



Tatar, Kıbrıs’ta iki halkın, iki devletin her alanda iş birliğini geliştirebileceğini ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atabileceğini anlatarak, İngiltere’nin de bu çerçevede Kıbrıs siyasetini yeniden gözden geçirmesi ve Kıbrıs Türk halkının beklentilerine cevap vermesi gerektiğini söyledi.



Amaçlarının, geçmişin bir daha yaşanmayacağı, adil, kalıcı, sürdürülebilir, Kıbrıs Türk halkının devleti, eşitliği, egemenliği, bağımsızlığı, uluslararası eşit statüsü, hak ve hukukunun korunması olduğunu ifade eden Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün de vazgeçilmez olduğunu vurguladı.



Federasyon görüşmelerinden bir sonuç alınamadığını anımsatan Tatar, Crans Montana görüşmelerini hatırlattı.



Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle iki devletli çözümü masaya koyduğunu belirten Tatar, artık Kıbrıs’ta gerçeklere göre hareket edilmesi ve özellikle haksız ambargoların son bulması gerektiğine işaret etti.



Tatar, Kıbrıs’ta iki devletin iş birliğine dayalı bir çözüm bulunması gerektiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini tayin etme hakkı bulunduğunu belirtti.



Bir tarafın tüm anlaşmalara “hayır” demesine rağmen Avrupa Birliği üyesi olduğunu, “evet” diyen diğer tarafın ise haksız ambargolar altında tutulmasının haksızlık ve eşitsizlik olduğunu belirten Tatar, artık bu haksızlık ve eşitsizliğe son verilmesi gerektiğini vurguladı.



Rum yönetiminin kendileriyle iş birliği yapmak yerine hala daha her alanda sadece engelleme peşinde olduğunu işaret eden Tatar, ekonomisi, kurumsal yapısı, eğitim, turizm, insan hakları, demokrasisiyle güçlü bir devlet olan KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle gelişimini sürdürdüğünü söyledi.

Soruları da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin direkt uçuşlara yeni havalimanı ile hazır olduğunu, bu konuda İngiltere ile iş birliği yapılabileceğini anlattı.

Direkt uçuşların, direkt ticaretin, uluslararası spor faaliyetlerinin engellenmesinin insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Tatar, İngiliz vatandaşlarının KKTC’de yaşadığını, ziyaret ettiğini, ticaret yaptığına işaret etti, bu nedenle İngiltere’nin, İngiliz hükümetinin Kıbrıs siyasetini gerçeklere göre yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Londra’daki genç neslin Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksızlıkların ve eşitsizliğin farkında olduğunu ifade eden Tatar, tüm bu haksızlık ve eşitsizliğin son bulacağına, Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri mutlaka alacağına inanç belirtti.

Tatar, KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının müzakere masalarında yıllarca zaman kaybettiğini ancak artık daha fazla zaman kaybına tahammülü olmadığını, gelişimini sürdüreceğini, geleceğe emin adımlarla devam edeceğini söyledi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Birleşmiş Milletler dahil her platformda KKTC’ye yapılan haksızlıkları dile getirdiğini, tanınması ve diğer ülkelerin her alanda iş birliğini geliştirmesi çağrısı yaptığını anımsattı.



Cumhurbaşkanı Tatar’ın Londra temasları



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra temasları süresince Westminster'da, parlamentoda, İngiliz parlamenter ve İngiltere'nin önde gelen medya temsilcileriyle de ara ara bir araya geldi.

Parlamento'da Muhafazakar Parti’den milletvekilleri Giles Watling ve David Jones ile görüşen Tatar, BBC, Daily Express, GB News, Daily Mail ve The Sun temsilcileriyle de bir araya geldi.

Görüşmelerde, Kıbrıs konusu yanı sıra Kıbrıs Türk halkının adalet arayışı, haksız izolasyonların devam etmesi, doğrudan ticaret ve doğrudan uçuş konuları ele alındı, İngiltere'nin Kıbrıs Türk halkıyla eşitlik temelinde ilişki kurmasının önemine vurgu yapıldı.

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zemininde ortaya koyduğu yeni vizyon ile Kıbrıs adasında iki devletin iş birliğine dayalı bir çözümle, gerçekçi ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varılabileceği anlatıldı.



Baroness Ece ile de görüştü



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra temasları kapsamında İngiltere Lordlar Kamarası üyesi Kıbrıs kökenli Baroness Meral Hüseyin Ece ile de görüştü, İngiltere’de, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının anlatılmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi.