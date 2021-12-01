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Sucuoğlu: 23 Ocak’tan sonra ciddi radikal değişimler öngörüyoruz

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Başbakan Sucuoğlu “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin coğrafi yapısı itibariyle albenisi çok yüksek bir ülkedir. Sektörel açılım yönünde sıcak paraya ulaşmak üzere 23 Ocak'tan sonra hızlı bir şekilde açılımlar başlayacak ve beraber çalıştığımız ekonomiden anlayan insanlarımızla çalışmalar neticesinde  8 ile 12 ay içerisinde ülkeyi tamamen ters çevirebileceğine inanıyoruz “ dedi

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Sucuoğlu: 23 Ocak’tan sonra ciddi radikal değişimler öngörüyoruz
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Başbakan Faiz Sucuoğlu, 23 Ocak’tan sonra ciddi radikal değişimler öngördüğünü  ve bu hususta çalışmalar yürütüğünü söyledi.  Sucuoğlu  Hakikat Tv de Güven Arıklı’nın  gümdeme dair sorularını yanıtladı.

Başbakan Sucuoğlu havaların soğumasının ve mutasyona uğrayan virus nedeni ile  hasta sayılarında artış yaşandığını ve pandeminin  kendini hissettirdiğini anlatarak bunun kış aylarında beklenen bir durum olduğunu ve bu nedenle sürekli aşı olma çağırsı yaptığını anlattı.

Kaybedilen hastaların %85-90 aşısız olduğuna da dikkat çeken Başbakan  hastahanede hastalığı ağır seyrettiğine , uzun süre yatanların da çoğunluğunun aşısız olduğuna vurgu yaptı ve yeterince aşı bulunmasına ragmen aşılanan sayısının  arzu edildiği düzeyde olmadığını belirtti. Tüm dünyada olduğu gibi  zorla  aşı yapılması diye bir durumun olmadığını ancak bu konuda aşısızlara dönük bazı tedbirlerin de  alınmakta olunduğunu anlatan Başbakan Sucuoğlu aşısız olanların önce kendilerine, daha sonra çocuklarına, yakınlarına ve yakın çevresine zarar vereceğini ve  şu anda içinde bulunulan boyut ve süreçin kesinlikle aşılanmanın  gerekliliğini ortaya koyduğunu anlattı.  

Aşılama oranı yükselmediği sürece bu sıkıntıdan kurtulmamızın  mümkün  olmadığını da kaydeden Başbakan, sağlık konusunda ciddi paralar verildiğini ve maliyenin sağlık konusunda  ciddi bir maliyeti ödeme mükellefiyeti bulunduğunu da anlatarak aşılamanın artması ile  maliye üzerindeki mükellefiyetin azalacağını ve bundan artan rakamın sıkıntı içinde olan diğer sektörlere kaydırılabileceğini de belirtti.   Pandemi ve virüsün yeni bir durum olmadığını ve  kış ayları ile birlikte  artışın beklenen bir durum olduğuna da vurgu yapan  Başbakan  “Havalar soğudu neticede  gribal enfeksiyonlar da  da arttı. Bu nedenle kendimizi korumayı ihmal etmeyeceğiz. Maske, mesafe ve hijyen olmazsa olmazımızdır. “ dedi.

Ekonomi konusuna da değinen Başbakan Sucuoğlu özellikle dövizin beklenmedik bir değer kazanması ve ülkede herşeyin dövize  endeksli oluşun sıkıntısını ve acısınında yaşanmakta olduğuna vurgu yaparak “Bu konuda  elden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Açılımlar yapılıyor, belli konularda cesaretle imzalar atılıyor.  Ama bu dövizin bu kadar güçlenmesi beklenen bir durum değildi.” dedi.  Ülke olarak bu hususta yapılabilecek çok fazla bir şey olmadığının altını da çizen Başbakan Sucuoğlu, krize müdahale edilemediğini,eldeki  olanaklar çerçevesinde neler yapabilir, nasıl tedbirler alınabilir bu hususlarda  çalışma yapıldığını anlattı.

Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar gibi ekonomik örgütlerin yer aldığı  Ekonomik Örgütler Platformu  ile  üniversite hocalarının da katılımı ile  kısa ve Orta vadeli ekonomik tedbirler üzerinde çalışmalar da  yapıldığını hatırlatan Başbakan çalışmaların  devam ettiğini bu arada seçim sathına da girilmekte olduğundan  bu konudaki çalışmalarn daha  yoğun bir şekilde sürdürülmekte olduğunu anlattı Başbakan döviz konusunda daha önce de sıkıntılar yaşandığını da anımsatarak  “bunu da hepberaber  atlatacağız” dedi.

Seçim öncesi bütçenin geçirilidiğini de vurgulayan Başbakan  bunun çok önemli nolduğunu çünkü eski bütçeyle yeni yıla girilmiş olması 2022 yılında daha da büyük  ve derin sıkıntılara yol açılacaktı. Dedi. “ Göreve geldiğimiz günden itibaren özellikle Muhalefet partileri ile yapmış olduğumuz istişarelerde o gergin havayı ortadan kaldırmayı başardık ve  5 aydır 6 aydır toplanmayan veya hep ertelenen Meclis göreve geldiğimiz son 20 günde  rutin olarak hatta  fazla sık sık toplantılarını yaptı ve  o gerginlik ortadan kalktı. Sadece bütçeyi geçirmedik. Aynı  zamanda birçok yasa da geçti” diyen  Başbakan bu süreçte  erken seçim tarihinin de belirlendiğini, gerginlik ve aşırı kutuplaşmanın  ortadan kaldırıldığını da belirterek “ 26 arkadaşımız sürekli mecliste oldu ve genel Kurulda disiplin ve otorite yerine geldi. “ şeklinde konuştu.

Programda seçim çalışmalarına da değinen Başbakan Sucuoğlu , göreve geldiğinde UBP nin % 32 civarında bir oyu olduğunu, şu anda ise bunun %40 a çıktığını gösterdiğini de kaydederek UBP oylarında tırmanışının devam ettiğini ve  Adaylar arasında çok ciddi ve kıymetli adaylar bulunduğunu ve tek başına iktidara gelmek yönünde inancının olduğu söyledi. Magosada yapılan bir etkinlikte çoşkulu bir kalabalığın katıldığını ve bir çok partinin mitingdeki sayısı kadar insanın katıldığını  ve bunlar arasında sadece partili değil siyasi yönü bulunmayan vatandaşların da yer almasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Başbakan “10000 kişi de olsa gözlerde herhangi bir heyecan yoksa çok fazla bir anlamı yoktur. Gözleri heyecan dolu bir kalabalık çok daha anlamlıdır. Partiye büyük bir ilgi var. Heyecan var.  umut var. Gerçekten Ulusal Birlik Partisi’nde özellikle gençler ve kadınlarmız da çok istekli.” Ifadelerini kullandı.

Ekonomide sıkıntılar bulunduğunu çünkü ekonomiyi döndüren çarkların sağlıklı çalışamadığını da anlatan Başbakan, yaşanan pandemiden dolayı özel sektörün ciddi darbe aldığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisi ve maliyesinin de sıkıntıda olduğunu anlattı. Turizm en kırılgan sektördür ve herhangi bir gerginlik, herhangi bir krizde insanların feragat ettiği ilk şey  turizimdir “ diyen Başbakan Dr Faiz Sucuoğlu ,  Turizm ve yüksek öğrenimin ülkemizdeki iki lokomotif sektör olduğunu ve ikisinin de virüsten dolayı darbe aldığını , yüksek öğrenimde bir düzelmenin olduğunu ancak turizimde hala sıkıntı bulunduğunu anlattı ve “900 kusur milyon dolarlardan 160 bin dolarlarlara düşen bir turizimden bahsediyorum.  Bu da ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Maliye de çok ciddi çaba sarf ediyor “ diyen Başbakan  “Bu Türkiye'den bir şekilde karşılanmaya çalışılmaktadır.  Merkez Bankasından karşılama çabası içerisindedir. Mükellefiyetler  kısmen de olsa yerine gelmesi, bunların ödenmesi gerekir ki çarşı da canlansın. Mükellefiyetler vardır onlar konusunda da sıkıntılı bir yoldan geçiyoruz” diyerek bu süreçte de  Türkiye ile temasların devam ettiğini ve önmüzdeki günlerde ekonomik gelirlerin  artması ile  herşeyin yoluna gireceğine inanç belirtti.

23 Ocak'tan sonraki süreçte çok ciddi açılımlar ve radikal değişiklikler de yapılacağını ve Sektörel açılımlara da hazır olunması gerektiğini kaydeden Başbakan, iki büyük sektörün yanında yapılacak çalışmalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sıcak paraya ulaşması yönünde açılımlar yapılacağını da anlattı.  “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin coğrafi yapısı itibariyle albenisi çok yüksek bir ülkedir . Sektörel açılım yönününde sıcak paraya ulaşmak üzere 23 Ocak'tan sonra hızlı bir şekilde açılımlar başlayacak ve beraber çalıştığımız ekonomiden anlayan insanlarımızla çalışmalar neticesinde  8 ile 12 ay içerisinde ülkeyi tamamen ters çevirebileceğine inanıyoruz “diyen Başbakan krize rağmen yeni sektörlerdeki  açılımlarla birlikte bunu olumluya döndüreceklerini söyledi. 

Hayal  peşinde koşmanın bir anlamı olmadığını da  vurgu yapan Başbakan “Elimizde üç kuruş varsa o üç kuruşun hayalini kuracağız. Beş kuruşun hayalini kurarsanız hayal kırıklığına uğrarsınız. Elimizdeki sebette bulunan yumurtaları en iyi nasıl dağıtabiliriz. nasıl kullanırırız. Vatandaşlarımıza  külfetli nasıl azaltırız . Bizim çabamız bu yöndedir.  Seçimden sonra kuracağımız 5 yıllık hükümette bunu yapacağız Birazcık zaman ve birazcık sabır. Çünkü şu anda bir seçim  var.  Nisabın sağlanamadığı motivasyonun ortadan kalktığı bir meclis vardı Biz geçici olarak 20-25 gün bu meclisi çalıştırabildik. Dolayısıyla her çalışmayan bir meclis, zorlama demektir. Alacağımız Radikal kararları 26 ile götürmeniz mümkün değildir. Bir kişinin eksilmesi sizin bütün programınızı bozar. Geçen hafta seçim yasağına kadar yapmış olduğumuz çalışmalar ve açılımlarla normal bir hükümetin 2- 3 ayda yapacağını biz15 günde yaptık.”  Dedi . 23 Ocak'tan sonra Tek başına iktidar  gelmenin öneminede dikkat çeken Başbakan,  hızlı bir şekilde Radikal kararların ne pahasına olursa olsun yasal çerçevede alınacağını  ve sıcak paranın bu ülkeye gelmesini sağlayacağını da  söyledi. “Cesaretle tüm konuların üzerine gideceğiz. Kelle koltukta gideceğiz.  Seçilme gailesi olmadan gideceğiz “ dedi ve yeni imzalanan  imar planını örnek göstedi. Önümüzdeki haftalarda bunun olumlu yansımalarının da görüleceğini anlatarak “koymuş olduğumuz hedeflere ne pahasına olursa olsun ulaşacağız “. diyerek  bunun bedelini de ödemeye hazır olduğunu vurguladı.

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