Rusya, KKTC'de 2 gezici konsolosluk biriminde hizmet vermeye başladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, Kuzey Kıbrıs’ta 2 gezici konsolosluk biriminde hizmet verilmeye başlandığını açıklayarak 70’ten fazla pasaport başvurusu alındığını, 15’ten fazla pasaportun çıkarıldığını, çok sayıda çocuk için Rus vatandaşlığı başvurusunun kabul edildiğini bildirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, KKTC’de Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmetlerinin 2 gezici saha birimi aracılığıyla sağlanmaya başlandığını açıkladı.

Zakharova, söz konusu birimler tarafından 70’ten fazla pasaport başvurusu alındığını, 15’ten fazla pasaportun çıkarıldığını, çok sayıda çocuk için Rus vatandaşlığı başvurusunun kabul edildiğini bildirdi.

The Moscow Post’a verdiği röportajda, KKTC’de Rus vatandaşlara yönelik verilmesi planlanan konsolosluk hizmetlerinin son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, son verilere göre, konsolosluk hizmeti sağlanan kişi sayısının bine yaklaştığını söyledi.

Zakharova, sağlık nedenlerinden dolayı birimlere gelemeyen vatandaşların da evlerine gidilerek hizmet sağlandığını ifade etti.

Konsolosluk çalışmalarının statü ve şeklinin “geliştirme aşamasında” olduğunu kaydeden Zakharova, "Kıbrıs’ın kuzeyinde" yaşayan Rus vatandaşlarına konsolosluk hizmeti sağlanması konusunun çoktan çözülmesi gereken ve hatta geç kalınmış bir konu olduğunu söyledi.

21 Eylül'de Lefkoşa’da bir konsolosluk oturumunun gerçekleştiğini belirten Zakharova, bir sonrakinin ise ay sonunda yapılacağını bildirdi.