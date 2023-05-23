Reynar: TDP anahtar parti konumuna gelecek

Reynar, topluma umutsuzluk aşılanmaması gerektiğini belirterek, sol partilerin “büyümek” adı altında sağa kaydığını ve gerçek sol siyaset güden TDP’nin anahtar parti konumuna geleceğini savundu

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) milletvekili adayı olarak gösterdiği Tacan Reynar, topluma umutsuzluk aşılanmaması gerektiğini belirterek, sol partilerin “büyümek” adı altında sağa kaydığını ve gerçek sol siyaset güden TDP’nin anahtar parti konumuna geleceğini söyledi.

Tacan Reynar seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Reynar katıldığı bir televizyon programında, toplumun motivasyonunun düşük gibi görünse de aslında siyasetten beklentisinin çok yüksek olduğunu, kendisinin de yargıçlık yaptığı dönemler de dahil, her zaman ciddi bir tempoda çalıştığını ve bu beklentinin kendisini kamçıladığını, hizmet noktasında da motive ettiğini belirtti.

Reynar, “Meclis’te özellikle yasalar bağlamında yapılacak o kadar çok şey var ki; Bilişim Suçları Yasası’ndan tutun da Ceza Yasası’nda birçok düzenlemeye kadar. Hangi suç olduğunu söylemeyeceğim ama bugün cezası 1 TL olan suçlar var yasamızda. Meclis’te de hukukçular var ama demek ki yeterli değil ya da verimli değil. Daha çok hukukçuya ihtiyacımız var” dedi.

Ülkede uzun zamandır dillendirilen “solda birliği” yaratmanın çok önemli olduğunu, bunu hala savunduğunu, TDP-TKP birleşmesinin de solda birliğin çok önemli bir örneği olduğunu belirten Reynar, bu birlik halinin sadece tek çatı altında toplanarak da değil, söylemler noktasında da olabileceğine dikkat çekti.

“Solda birliğin olamamasının nedeniyle ilgili temel noktanın kişisel çıkarlar olduğunu düşünüyorum” diyen Reynar, şöyle devam etti:

“Ben büyüyeyim, büyürken bir de sağa kayayım deniliyor. Yani diğerlerini görmezden geleyim, sadece ben büyüyeyim anlayışı var. Ana muhalefet CTP’nin de bu anlamda sağa kaydığını düşünüyorum. Bu benim için de üzücü çünkü CTP içinde yoldaşlarım var. CTP’nin büyümek adına sağ politikalara yaklaştığı görülüyor.”

Reynar, ülkede solun varlığının da çok tartışmalı olduğunu, ancak sosyal adaleti öncüleyen, bunu programında dillendiren ve sol politika izleyen TDP’nin anahtar parti pozisyonuna geleceğini ifade etti.

