CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, sahte reçete soruşturmasıyla ilgili “Ucu nereye varacak bilmeden, 150-200 bin reçetenin peşine 10 tane polis takıldı. Polis ne aradığını bilmiyor” dedi

Sağlık Bakanlığı’nın 6 Milyar 930 Milyon 687 bin TL’lik bütçesi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşüldü.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, bakanlığın bütçesinin, sahte reçete soruşturmasının gölgesinde kaldığını ifade etti. Eczacılık mesleğinin “kilitlendiğini” dile getiren İncirli, eczacıların, ecza depolarına “para ödeyemez” duruma geldiğini söyledi. İnsanların eczanelerden ilaç alamadığını ifade eden İncirli, soruşturmanın, halka ve bakanlığa ciddi maliyeti olduğunu söyledi. Soruşturmanın tüm bacaklarının sağlıkla ilgili olduğunu ifade eden İncirli, “Ucu nereye varacak bilmeden, 150-200 bin tane reçetenin peşine 10 tane polis takıldığı” eleştirisinde bulundu. “Polis ne aradığını bilmiyor” diyen İncirli, işin seyreldiğini, birçok suçsuz insan içinde suçluların da öneminin azaldığını söyledi. “Sosyal Sigortaların kar ettik diye böbürlendiğini” dile getiren İncirli, polis ve savcılığın neyin peşinde olduğunu bilmesi gerektiğini belirtti. Sağlık Bakanı’nın konuya müdahale etmesini isteyen İncirli, eczacıların batacağı uyarısında bulundu. İncirli, öte yandan suçluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

