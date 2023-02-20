Maaşlarda kesinti içeren yasa gücünde kararname geri çekildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Genel Kurul'da Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Tasarısı'nın geri çekildiği açıklandı.

Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde kararname ise Bakanlar Kurulu tarafından alınacak kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından iptal edilecek.

-Genel Kurul gecikmeli başladı

Saat 10.00’da toplanması beklenen Meclis Genel Kurulu, yaklaşık 7 saat rötarla saat 17.10 sıralarında açıldı.

Genel Kurul'da ilk olarak, 6 Şubat'ta Türkiye’de meydana gelen depremde, Türkiye, Suriye ve KKTC’den hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

