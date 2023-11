“Kapıyı gındırdık, tanınmada ileriye doğru gidiyoruz”

Başbakan Ünal Üstel “Yeni yolumuzda kapı açıldı. Kapıyı gındırdık. Dünyayla kucaklaşmada, tanınmada ileriye doğru gidiyoruz” dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bölge ziyaretleri kapsamında Minareliköy ve Gaziköy'e gitti.

Üstel, “Bizim derdimiz KKTC. Bizim derdimiz, övünmekle gurur duyduğumuz devletimizi yaşatmaktır. Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Kimse bizi yolumuzdan döndüremez” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, BM’de yaptığı tarihi çağrı sonrası artık yeni bir yola girdiklerini vurgulayan Üstel, “ Yeni yolumuzda kapı açıldı. Kapıyı gındırdık. İleriye, daha ileriye yürüyeceğiz. Dünyayla kucaklaşmada, tanınmada ileriye doğru gidiyoruz. Bizimle turizm, ekonomi, kültürel ve sportif her türlü işbirliği yapmak isteyen ülkelerle işbirliğimizi geliştireceğiz. Her platformda konuşmaya, sesimizi duyurmaya devam edeceğiz" diye de konuştu.

Üstel ayrıca, "Daha çağdaş, daha modern, çağın gerisinde kalmadan, tüm sektörlerimizi daha güçlü hale getireceğiz. Gerekirse proje gerekirse yasalarla sektörlerimizi hazır hale getireceğiz. Gerektiğinde hükümetimiz her zaman ki gibi elini taşın altına koyacak. Düşük faizli kredi paketleriyle, hibelerle sektörlerimiz için, yeni yolumuzda güçlü kılmak için, dünyayla rekabet edecek güce erişmeleri için elimizden ne gelirse yapacağız. Biz çalıştıkça ürettikçe, halkımızın takdirini aldıkça birileri rahatsız oluyor. Sadece eleştiriyor ama biz yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini de kullandı.

TARİHTE İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Global krizlere rağmen sektörlere sosyal prim desteği başta olmak üzere her türlü desteği vermekte olduklarına işaret eden Üstel, gençlerin büyük ilgi gösterdiği ilk evim kredisine ek olarak yeni kredi paketini de açıklayacaklarını kaydetti.

Üstel,” Tarihte ilk defa çiftçimize, hayvan üreticimize büyük teşvikler veriyoruz. Sıfır faizli arpa desteği veriyoruz. Enerji alanında, yıllarca süren, rafa kaldırılan kablo ile elektrik sorunu çözmeye başladık. Fizibilite çalışmaları yakında bitecek. En geç 5 yıl içinde kablo ile elektrik projesi hayata geçecek” ifadelerini de kullandı.

"PİLE YOLU BİTECEK"

Pile yolu konusunda da mesajlar veren Üstel, "Ayak oyunlarıyla Pile’de ara bölgede Rumlar için istimlak kolaylaştırıldı. Ses çıkarılmadı. BM de sesini çıkarmadı. İnsanımız için geçiş zorlaştı. Bugüne kadar çok zorlu bir süreç yaşandı. İnsanımız evine gidemez oldu. Biz ara bölgede yol yapımına başladık. Ara bölgede parselasyon yapmaya başladılar. Bu yolu yapacağız. Sabırla bitireceğiz. Bizler de Anavatan Türkiye Cumhuriyeti de bu konuda kararlıdır” dedi.

Üstel şunları da kaydetti:

"Devletimize sahip çıkacağız, çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkacağız. Gençlerimizi yeni sosyal konutlara kavuşturacağız, onları ev sahibi yapacağız. Bu açılımlara, yerel reformlara, teknoloji, fiber optik adımlarımıza, halkımızın da desteğinin, takdirinin her geçen gün arttığını görüyoruz. Varsın birileri bu destekten rahatsız olsun. Biz halkımıza, onların düşüncelerine bakıyoruz...Biz gücümüzü halkımızdan partimizden alıyoruz. UBP’ye, bu davaya inanan herkesle birlik beraberlik içinde yürümeye devam edeceğiz."

"DERDİMİZ KURULTAY DEĞİL ÜLKEMİZ"

Kurultayın Eylül 2024’te yapılacağını vurgulayan Üstel, parti içi istişarelerin bu doğrultuda devam ettiğini söyledi.

Üstel, “ Birileri, ülke sorunlarını bir kenara bırakıp kurultay baskısı yaratmak istiyor. Birlik beraberliğimizi bozmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Reformlarımıza devam edeceğiz. Acil yasa çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kurultay parti içi bir konudur. Günü gelince, kurultayımızı yapacağız Kim isterse de aday olabilir. Sonuçta takdir üyenindir. Şimdi bütün bunları kenara koyalım. Çalışmaya devam edeceğiz. Bizim derdimiz kurultay değil, halkımızdır. Hükümet olarak, 29 milletvekili ile ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz’” şeklinde de konuştu.